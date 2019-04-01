DAÜ-SEM ile Turizm Fakültesi’nden yemek kursları

“Birlikte Pişirelim, Birlikte Yiyelim” sloganı ile DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Şefleri tarafından verilecek olan kurslar, Nisan ayından itibaren toplumla buluşuyor. EMU CHEF konsepti ile uzun süreden bu yana farklı sertifika programları, bölüm ve programlarla ve aldığı akreditasyonları ile gerek sosyal, gerekse profesyonel alanda ödüllü şeflerle eğitimlerini gerçekleştiren DAÜ Turizm Fakültesi’nin, DAÜ-SEM ile gerçekleştirdiği kurs ve sertifikalı program iş birlikleri profesyonel programlarla da devam edecek ve yakın zamanda duyuruları gerçekleştirilecek.

Profesyonel Mutfaklarda Yapılacak

Nisan ayından Haziran ayına kadar sürekli şekilde devam edecek “Arzum’la Lezzet Atölyesi” Yemek Kursları 3-4 saatlik süreler ile toplumla buluşarak sosyal alanda yeniden bir açılım gerçekleştiriyor. DAÜ-SEM tarafından kayıt alınan kurslar, DAÜ Turizm Fakültesi bünyesindeki profesyonel mutfaklarda gerçekleştirilecek. Farklı lezzetlerin buluştuğu on çeşit Lezzet Atölyesi’nin yer alacağı programdaki kurslar, bir mutfağın bir kursunun katılım belgesiyle veya seçilen lezzetin dört kez katılımının ardından bir sertifika ile veya dört farklı kurs ile yapılacak başarı sınavı sertifikası ile belgelendirilecek. Dört yıl aradan sonra uzun soluklu bir çalışma sonucu hazırlanan kurslar, ödüllü şeflerin katkılarıyla toplumla buluşmaya devam edecek.

Başvurular ve detaylı bilgi için DAÜ-SEM 630 2471 ve 630 2482 numaralı telefonlarına ve http://sem.emu.edu.tr ve http://tourism.emu.edu.tr/en/gastronomy internet sayfalarına ulaşılabilir.