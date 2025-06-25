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DAÜ, Times Higher Education Küresel Sürdürülebilirlik Kongresi’nde Temsil Edildi

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DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, İstanbul’da düzenlenen Times Higher Education Global Sustainable Development Congress’te DAÜ’yü başarıyla temsil etti.
DAÜ, Times Higher Education Küresel Sürdürülebilirlik Kongresi’nde Temsil Edildi

PROF.DR. ŞEBNEM HOŞKARA TIMES HIGHER EDUCATION (THE) KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KONGRESİ’NDE DAÜ’YÜ TEMSİL ETTİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, 16-19 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen “Times Higher Education (THE) Global Sustainable Development Congress (GSDC) / Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi”nde DAÜ’yü temsil etti.

 

100’ün Üzerinde Ülkeden Yaklaşık 5000 Katılımcı

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ev sahipliğinde ve Times Higher Education (THE) koordinasyonunda düzenlenen söz konusu kongre, Güney Afrika Üniversitesi (University of South Africa), Hong Kong Politeknik Üniversitesi (Hong Kong Polytechnic University) ve Uluslararası Florida Üniversitesi (Florida International University) iş birliğiyle gerçekleştirildi. Sürdürülebilirliği çeşitli sektörlerde ilerletmeye yönelik yenilikçi uygulamaların, stratejilerin ve görüşlerin paylaşıldığı etkinlik, 100’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 5000 kişinin katılımıyla uluslararası düzeyde önemli bir platform oluşturdu. Kongrede, her biri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak için gerekli dönüşümleri ele almayı amaçlayan altı ana tema; dijital yenilik, şehirler ve topluluklar, eğitim, cinsiyet ve eşitsizlikler, gıda, toprak, su ve okyanus, sağlık ve iyilik, enerji ve sanayi başlıkları altında sunuldu. Etkinlikte ayrıca, sürdürülebilirlik krizine yönelik pratik çözüm yollarının ele alındığı özel oturumlara da yer verildi.

 

Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, kongre kapsamında Global Sustainability Ambassadors (Küresel Sürdürülebilirlik Elçileri) sivil toplum ağı tarafından düzenlenen “Integrating SDGs into Higher Education: Bridging Academia, Industry, and NGOs (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçalarının Yüksek Öğrenime Entegrasyonu: Akademi, Sanayi ve STK’ları Arasında Köprü Kurulması)” başlıklı oturumda, davetli moderatör olarak görev yaptı. Oturumda, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğine dayalı sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) odaklı eğitim modellerinin geliştirilmesi; fen ve sosyal bilimler arasında köprü kurularak SKA’nın disiplinler arası programlara entegrasyonu; yükseköğretimde SKA uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile SKA temelli eğitimin hem yerel hem küresel sürdürülebilirlik sorunlarına nasıl yanıt verebileceği konuları ele alındı.

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