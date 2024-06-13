DAÜ ve TÜRKSOY İş Birliğinde Mahtumkulu Firaki'ye Adanmış Şairler Buluşması Gerçekleştirildi

DAÜ, TÜRKSOY ile birlikte düzenlediği etkinlikte, büyük şair Mahtumkulu Firaki'yi doğumunun 300. yılında andı. İş birliği protokolü de yenilenerek kültürel ve bilimsel çalışmaların artırılması hedeflendi.

DAÜ İLE TÜRKSOY İŞ BİRLİĞİNDE ŞAİRLER BULUŞMASI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde “Mahtumkulu Firaki’ye Adanmış Şiirler” isimli şairler buluşması etkinliğine ev sahipliği yaptı. 12 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 14:00’te, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen söz konusu etkinlik, TÜRKSOY Şairler Buluşması kapsamında doğumunun 300. yılında Türk Dünyası’nın yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan büyük şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki’ye ithafen düzenlendi.

Etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, KKTC Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren ve Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ile şiir severler katıldı.

Açılışta konuşan KKTC Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, TÜRKSOY’un KKTC’de gerçekleştirdiği etkinliklerin hem siyasi hem de sanatsal açıdan büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Bu tarz etkinliklerin çoğalmasının en büyük dilekleri olduğuna dikkat çeken Zaimağaoğlu, DAÜ ile iş birliği içerisinde her zaman çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Önümüzdeki günlerde DAÜ iş birliğinde yapılması planlanan etkinlikler hakkında bilgiler veren Zaimağaoğlu, sanat için çalışmaya devam edileceğinin altını çizdi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ ile iş birliği içerisinde söz konusu etkinliği düzenlemekten son derece mutlu olduklarını ifade ederek, TÜRKSOY hakkında bilgiler verdi. Mahtumkulu Firaki hakkında açıklamalarda bulunan Yusuf, büyük bir fikir adamı olan Mahtumkulu Firaki’nin tavsiyelerinin hepimize ışık tuttuğunu bildirdi. DAÜ ile kültürel ve sanatsal çalışmalara devem edeceklerini aktaran Yusuf, etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, TÜRKSOY ile birlikte “Mahtumkulu Firaki’ye Adanmış Şiirler” isimli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, etkinliğe katılan herkese hoş geldiniz dedi. DAÜ’nün bu yıl 45. yılını kutlamakta olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün yükseköğretimde referans noktası ve ülkenin gurur kaynağı olduğunun altını çizdi. DAÜ’nün kaliteli eğitimin yanı sıra sanatsal ve kültürel çalışmalara da büyük önem verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün öğrencilerini sanat ve kültürle buluşturacak etkinlikler düzenlemeye özen gösterdiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Kılıç tarafından TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf’a TÜRKSOY adına hazırlanan gümüş tabak takdim edilirken, etkinliğe katılıp destek veren şairlere de teşekkür plaketi verildi. Yusuf tarafından da desteklerinden dolayı Prof. Dr. Kılıç’a ve Zaimağaoğlu’na hediye takdim edildi.

Etkinlik, Firâki’nin; “Yüz Tümenden Yeğdir Nice Sözler Var” veciz deyişiyle adla­nan şiir ve müzik dinletisi ile Türkiye’nin seçkin şairleri Mahmut Hasgül, İlter Yeşilay ve Kenan Yavuzarslan ile KKTC’li şairler Beste Sakallı ve Dr. Arif Albayrak’ın şiir sunumları ile devam etti.

İş Birliği Protokolü de Yenilendi

Öte yandan DAÜ ile TÜRKSOY arasında kültürel etkileşim, bilimsel araştırmalar ve eğitim – öğretim alanlarında çalışmaları artırmak adına önceki yıllarda imzalanmış olan iş birliği protokolü 12 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 11:00’de, DAÜ Rektörlüğü’nde yenilendi. İmzalanan iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev adına Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf imza koydu. Söz konusu iş birliği protokolü imza töreninde DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Ali Öztüren ile Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel de yer aldı. Protokol ile Türk kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim-öğretim alanında ortak projeler yürütmek, geliştirmek ve karşılıklı iş birliğini teşvik etmek amaçlanıyor.

İmza töreni öncesinde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün akademik dünyada bilinen, başarılara imza atan ve bunu eğitimine de yansıtan bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, sanatsal ve kültürel anlamda da çalışmalara özen gösterdiklerini vurguladı. TÜRKSOY gibi güçlü bir kurum ile iş birliği içerisinde olmaktan gurur duyduklarını aktaran Prof. Dr. Kılıç, iş birliği protokolünün yeni bir açılım getireceğine inandığını bildirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise gerçekleştirdiği konuşmasında TÜRKSOY hakkında bilgiler vererek TÜRKSOY’un tarihi birikimi ve kültürel değerleri Türk dünyasına aktardığını vurguladı. Türk kültürünün çok büyük bir hazine olduğunu dile getiren Yusuf, Kıbrıs’ın da derin bir kültürel zenginliğe sahip olduğunun altını çizdi. KKTC’nin en iyi eğitim kurumu olan ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapan DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan mutlu olduklarını aktaran Yusuf, daha güzel işlere imza atacaklarına inandığını vurguladı. İmza töreninin ardından Prof. Dr. Kılıç tarafından Yusuf ve TÜRKSOY ekibine DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulunuldu