  • BIST 1.392
  • Altın 462,333
  • Dolar 7,8680
  • Euro 9,5672
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 13 pozitif vaka!

DAÜ’den Yeni Yılda Doğaya Üç Bin Fidan

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2021 yılı için yeni yıl hediyesi olarak yeşile ve doğaya katkıda bulunmak amacıyla tüm çalışanlarına Kıbrıs Adası’nın simgelerinden biri olan zeytin fidanı hediye ediyor.
DAÜ’den Yeni Yılda Doğaya Üç Bin Fidan

Bu kapsamda üç bin adet zeytin fidanının dağıtımına başlandı.

him_9176.jpg

Dağıtımın başladığı tarih olan 14 Aralık 2020 Pazartesi günü, saat 09:30’da; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy; DAÜ Mühendislik Fakültesi binalarının arasında bulunan Prof. Dr. Erdil Rıza Tuncer Meydanı’nda yer alan fidanlığa dört adet zeytin fidanı dikerek, yeşile ve doğaya katkıda bulunacak projeyi başlatmış oldu. Fidan dikiminde DAÜ Çevre İşleri Müdürü Ali Ertay da ekibiyle birlikte hazır bulundu.

him_9132.jpg

“Daha Yeşil ve Sağlık Dolu Yarınlar Temenni Ederim”

DAÜ’de çalışan tüm personelin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) protokolüne de dağıtılacak olan zeytin fidanlarının üzerinde, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın yeni yıl kutlamasının yer aldığı bir kart bulunuyor. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, söz konusu kartın üzerinde yer alan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs Adası’nın en önemli simgelerinden biri olan zeytin ağacı; barışın sağlığın, zaferin, refahın, bilgeliğin, kısacası insanlık için en önemli değerlerin sembolüdür. Hem dünya, hem de ülkemiz açısından oldukça zor bir yıl olan 2020 yılını uğurlamaya hazırlanıyoruz. 2021 yılının tüm insanlığa zeytin ağacının temsil ettiği değerleri getirmesi en büyük temennimizdir.

him_9217-001.jpg

Elinizdeki Kıbrıs yerli zeytin çekirdeğinden üretilmiş yabani anaç zeytin fidanını en kısa zamanda ekerek doğamıza kazandırmanızı ve ağacınız büyüdükçe hayatınızın da her geçen gün güzelleşmesini diler, daha yeşil ve sağlık dolu yarınlar temenni ederim.”

him_9163-002.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden “Covıd-19 Ve Beslenme” Açıklaması09 Aralık 2020 Çarşamba 16:58
  • DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Marjan Khajavi Uluslararası Yarışmada Ödül Kazandı08 Aralık 2020 Salı 10:47
  • DAÜ Turizm Fakültesi’nden “7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü” Kutlaması06 Aralık 2020 Pazar 12:17
  • DAÜ Turizm Fakültesi’ne Avrupa’dan Altın Madalya05 Aralık 2020 Cumartesi 10:57
  • DAÜ Mimarlık bölümü ve DAÜ Kent-AG Uluslararası Kentsel Dizayn konferansı düzenleyecek04 Aralık 2020 Cuma 18:15
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü İle İlgili Açıklamalarda Bulundu03 Aralık 2020 Perşembe 17:43
  • DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası 14-25 Aralık’ta Yapılacak02 Aralık 2020 Çarşamba 17:51
  • DAÜ tarafından Dr. Mehmet İnan’a plaket takdim edildi01 Aralık 2020 Salı 16:44
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi dekanı Prof Rr. Uğur Ulaş Dağlı’dan önemli temsiliyet01 Aralık 2020 Salı 16:41
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde Dekanlık Görev Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi30 Kasım 2020 Pazartesi 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti