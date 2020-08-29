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Davulcu: Emperyalizme karşı kazanılan ilk savaş önemsizleştirilemez!

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TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Davulcu, “Emperyalizme karşı kazanılan ilk savaş önemsizleştirilemez!” vurgusu yaptı.
Davulcu: Emperyalizme karşı kazanılan ilk savaş önemsizleştirilemez!

TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Davulcu, “Emperyalizme karşı kazanılan ilk savaş önemsizleştirilemez!” vurgusu yaptı.

Mehmet Davulcu, Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sanayileşen ülkelerin dünya ülkelerini paylaşıp halklarını sömürme amacıyla başlattıkları 1. Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı imparatorluğu yenilmiş ve elinde kalan son toprakları da galip devletler tarafından paylaşılarak işgal edilmeye başlanmıştı. 1922 yılının Ağustos ayında Dünya Savaşının galipleri İngiltere, Fransa, İtalya ve onların desteklediği Yunanistan orduları bugünkü Türkiye topraklarının önemli bölümünü işgal etmiş durumdaydı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından emperyalist işgallere karşı verilen savaşın dönüm noktasına gelinmişti. Meclis Başkanı Mustafa Kemal başkomutan olarak yetkilendirilmişti. 26 Ağustos’ta başlayan büyük karşı saldırı 30 Ağustos’ta hedefine varmış ve işgalci kuvvetler bozguna uğratılarak ülkeden sürülmeye başlanmıştı. 30 Ağustos 1922 tarihi Anadolu’da emperyalizme karşı verilen ilk silahlı mücadelenin zafere ulaştırıldığı gün olarak insanlığın belleğindeki yerini almıştır.

Günümüz iktidarlarının önemsizleştirme gayretlerine karşın 30 Ağustos Zafer Bayramı ezilen, sömürülen mazlum halklar açısından önemini korumaktadır. Günümüzde Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan yeraltı enerji kaynaklarını ele geçirmeyle ilgili gelişmeler 98 yıl önceki emperyalist işgallerden pek de farklı değildir. Emperyalizmin utanması yoktur. Antiemperyalist güçlerin yan yana durup güçlü bir cephe oluşturmaya ihtiyacı vardır.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha kutladığımız bu anlamlı günde, bölge ülkelerini emperyalistten dost olamayacağı gerçeğinden hareketle bir araya gelerek diyalog yoluyla çözüm üretmeye çağırmayı da görev sayarız”

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