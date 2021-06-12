Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, 4’lü hükümet döneminde Ercan Havalimanı VIP kapısından geçerek, valiz dolusu parayı Türkiye’ye götürdüğü iddia edilen dönemin Bakanının kim olduğunun araştırılması gerektiğini söyledi

Davulcu: Valiz dolu parayı Türkiye’ye hangi Bakan götürdü?

Haberatör Web TV’deki Doğru Açı programında Ayşe Menekşeli’nin sorularını yanıtlayan Davulcu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in Kıbrıs’ın kuzeyindeki uyuşturucu trafiğiyle ilgili iddialarına değindi.

Davulcu, 2019 yılında Gazeteci Can Sarvan‘ın köşe yazısında bahsettiği, Ercan Havalimanı VIP kapısından geçerek, valiz dolusu parayı Türkiye’ye götüren dönemin Bakanının kim olduğunun araştırılması gerektiğini söyledi.

“Erhürman ve Özersay açıklasınlar”

Davulcu, o dönem bu konunun siyasi kulislerde konuşulduğunu ama hiçbir devlet organı tarafından soruşturulmadığını hatırlatarak, “Adeta el birliğiyle üzeri örtülmeye çalışıldı. O dönemde siyasi kulislerde valizler dolusu kara para aktarılması konusunda, Türkiye’nin KKTC’de görevli üst düzeyde bir görevlisi dönemin Başbakanını bilgilendirdi ve kabinede revize yapılmasını önerdi. Ama kimse üzerine gitmedi” dedi.

Davulcu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dönemin Başbakanı Tufan Erhürman ve Yardımcısı Kudret Özersay bu konuyla ilgili ne biliyorlarsa toplumla paylaşsın.

Bir bakanın mafyanın kara parasını taşıdığı iddiası önemsiz gibi görülemez. Bunu yapmamaları halinde suç ortağı durumuna düşecekler ve bunun hesabını vermek zorunda kalacaklar”