  • BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Davulcu: Valiz dolu parayı Türkiye’ye hangi Bakan götürdü?

» »
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, 4’lü hükümet döneminde Ercan Havalimanı VIP kapısından geçerek, valiz dolusu parayı Türkiye’ye götürdüğü iddia edilen dönemin Bakanının kim olduğunun araştırılması gerektiğini
Davulcu: Valiz dolu parayı Türkiye’ye hangi Bakan götürdü?

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, 4’lü hükümet döneminde Ercan Havalimanı VIP kapısından geçerek, valiz dolusu parayı Türkiye’ye götürdüğü iddia edilen dönemin Bakanının kim olduğunun araştırılması gerektiğini söyledi

 

Davulcu: Valiz dolu parayı Türkiye’ye hangi Bakan götürdü?

Haberatör Web TV’deki Doğru Açı programında Ayşe Menekşeli’nin sorularını yanıtlayan Davulcu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in Kıbrıs’ın kuzeyindeki uyuşturucu trafiğiyle ilgili iddialarına değindi.

Davulcu, 2019 yılında Gazeteci Can Sarvan‘ın köşe yazısında bahsettiği, Ercan Havalimanı VIP kapısından geçerek, valiz dolusu parayı Türkiye’ye götüren dönemin Bakanının kim olduğunun araştırılması gerektiğini söyledi.

“Erhürman ve Özersay açıklasınlar”

Davulcu, o dönem bu konunun siyasi kulislerde konuşulduğunu ama hiçbir devlet organı tarafından soruşturulmadığını hatırlatarak, “Adeta el birliğiyle üzeri örtülmeye çalışıldı. O dönemde siyasi kulislerde valizler dolusu kara para aktarılması konusunda, Türkiye’nin KKTC’de görevli üst düzeyde bir görevlisi dönemin Başbakanını bilgilendirdi ve kabinede revize yapılmasını önerdi. Ama kimse üzerine gitmedi” dedi.

Davulcu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dönemin Başbakanı Tufan Erhürman ve Yardımcısı Kudret Özersay bu konuyla ilgili ne biliyorlarsa toplumla paylaşsın.

Bir bakanın mafyanın kara parasını taşıdığı iddiası önemsiz gibi görülemez. Bunu yapmamaları halinde suç ortağı durumuna düşecekler ve bunun hesabını vermek zorunda kalacaklar”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YÖDAK Tatar'a Köşklüçiftlik'teki bina için ne kadar kira ödediğini açıkladı....12 Haziran 2021 Cumartesi 14:53
  • Özyiğit: Yaşamı halkına adeta "zindan" edenler, biz ‘saraylara layığız” diyor.12 Haziran 2021 Cumartesi 14:36
  • Şahali:Keşke o bayrak, zannettikleri gibi ayıplarını örtse, cehaleti gidermeye tek başına yetseydi.12 Haziran 2021 Cumartesi 14:28
  • Erhürman: Bir Bakan Devletin resmi bir kurulunun üyelerini ellerini kırmakla mı tehdit ediyor?12 Haziran 2021 Cumartesi 12:26
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve beraberindeki heyeti kabul etti12 Haziran 2021 Cumartesi 11:00
  • Sol Hareket: Kolej Giriş Sınav Sisteminin Acilen Terkedilmesi Gerekiyor12 Haziran 2021 Cumartesi 10:52
  • Elektriği Ucuzlatan Arıklı, Şimdi de Bayrakları İndirmek İsteyenler Olduğunu Öne Sürdü12 Haziran 2021 Cumartesi 10:42
  • Erhan Arıklı'dan Mağusa'daki Ravelin Burcu Üzerine Dikilen Bayraklar Hakkında Açıklama: Hiç Bir Güç...12 Haziran 2021 Cumartesi 10:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar dün, Limasollular Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.12 Haziran 2021 Cumartesi 10:11
  • Kültürel Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay: Tüm Bu Emek ve Çabalara Saygı Gösterilmediği Hissi Uyandırıyor12 Haziran 2021 Cumartesi 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti