Davutoğlu: Bunların en başarılı aşı politikası birbirlerini aşılamak oldu

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, aşı tedarikinde gecikme yaşanacağı açıklamalarını eleştirerek, “Bunların en başarılı aşı politikası birbirlerini aşılamak oldu. Yandaşı, eşi, dostu aşıla” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, haftalık gündem toplantısında yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Sağlık Bakanı Koca’nın aşı konusunda birbirinden farklı açıklamalar yapmasına değinen Davutoğlu, “Sağlık Bakanı Koca, “önümüzdeki 2 ay aşı tedarikinde sıkıntı olabileceğini” ifade etti. Cumhurbaşkanı “aşı tedarikinde hiçbir sıkıntı yok” dedi. Bakanların cumhurbaşkanını, cumhurbaşkanının bakanları tekzip ettiği bu düzen böyle devam edebilir mi? Hangisinin doğru söylediğini anlamak için papatya falı mı açmamız gerekiyor? Şimdi de 6 ay sonra geleceği iddia edilen Sputnik V aşısıyla milleti oyalamaya çalışıyorlar. Bunların en başarılı aşı politikası birbirlerini aşılamak oldu. AK Parti MKYK’yı aşıla! Daire başkanından başlayıp bütün alakalı alakasız memurları aşıla! Yandaşı, eşi, dostu, müteahhidi aşıla” dedi.

KIRAATHANE ESNAFI İÇİN 10 BAŞLIKTA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, salgın döneminde işyerleri defalarca kapatılan kıraathane esnafının durumuna ilişkin de çözüm önerilerini de paylaştı:

1. Kredi sicil bozukluğu yüzünden kredi alamayanlar için, kredilerle ilgili yeni bir düzenleme getirilmelidir.

2. Gelir kaybı desteği yıl sonuna kadar devam ettirilmelidir.

3. Tüm kredi borçları yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmelidir.

4. SGK primleri dondurulmalı ve vergi affı getirilmelidir

5. Kira yardımı yapılmalıdır ama ödemeler kontrata bakılmadan gerçekleşmelidir.

6. Hibe ve kira desteği salgın boyunca devam ettirilmelidir.

7. TV abonelik ücretleri izleme imkanı olmadığı için iade edilmelidir.

8. Ramazan ayı boyunca özel bir ödenek ayrılmalıdır.

9. Bir-iki yıl geri ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır.

10. Birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz faturaları ya hibe yoluyla karşılanmalı ya da yıl sonuna kadar ertelenmelidir.

'MUŞ’UN TEK ÖZELLİĞİ KAÇIP GİDEN ALBAYRAK’IN GÖLGESİ OLMASI'

Kabine değişikliğinde Ticaret Bakanı olarak Ruhsar Pekcan‘ın yerine atanan Mehmet Muş’u ‘cahil’ olarak nitelendiren Davutoğlu, Muş’a yönelik “Berat Albayrak’ın gölgesi” dedi. Albayrak’ın da ‘kayıt dışı bakan’ olduğunu dile getiren Gelecek Partisi lideri şöyle konuştu: “Kendi bakanlığı tarafından ‘tehlikeli’ diye fişlendiğini öğrendiğimiz bakan gitti; çek nedir, senet nedir, ödeme nedir bilmeyen bir bakan geldi. Tek özelliği kaçıp giden Hazine Maliye Bakanı’nın gölgesi olması.”

EMNİYETİN ‘FOTOĞRAF’ GENELGESİ

Davutoğlu, polislerin sesini ve görüntüsünü kaydetmeyi yasaklayan genelgeyle ilgili olarak ise, “Toplumsal olaylara müdahalede polisin faaliyet alanı özel hayat niteliğinde değildir. Umuma açık alanlarda, kamunun haber alma hakkı engellenemez. Ses ve fotoğraf kaydı da özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaz. Yargıtay içtihatlarına göre de, Emniyetin iddiasının aksine, bu tarz ses ve görüntü kayıtları hukuka uygun delil niteliği kazanmaktadır. Mesela camide itikaf yapanlara yönelik biber gazı kullanılmasının görüntülerini kamuoyu bilgisine sunmak da suç haline gelmiştir” diye konuştu.

'RUHSAR PEKCAN İTİRAF ETTİ, CUMHURBAŞKANI TALTİF ETTİ'

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın hakkında çıkan iddialara ilişkin de konuşan Davutoğlu, “Meclis soruşturması ve Yüce Divan mekanizması her gün yeni yeni yolsuzlukları ortaya çıkan bir bakan için işletilmeyecekse kim için ve ne zaman işletilecektir? “Muhalefetin yalanının peşinden gitmeyeceğiz” diyemiyorlar; yani hadisenin gerçek olduğunu da kabul ediyorlar. Hanımefendi de şecaat arz ederken sirkatin söyledi zaten; satışı kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanı, bırakın eleştirmeyi kendisini taltif etti” ifadelerine yer verdi. (DUVAR)