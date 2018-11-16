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Değirmenlik’in değerleri Karavezirler’i ziyaret etti

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1963-1974 olaylarında mücahitlik yapan değerlerimiz Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.
Değirmenlik’in değerleri Karavezirler’i ziyaret etti

1963-1974 olaylarında mücahitlik yapan değerlerimiz Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Ahmet Özağaoğlu, Mustafa Özağaoğlu, Hanifi Alkım, Mustafa Alkım, Ömer Sönmeztürk, Halit Yiğitçe, Tevfik Öztümen ve Mustafa Özmatyatlı’dan oluşan eski mücahitleri makamında ağırlayan Başkan Ali Karavezirler, bugünkü ziyaretten duyduğu onuru ve memnuniyeti dile getirdi.

Çok değerli misafirleri ile kahve içip sohbet eden Başkan Ali Karavezirler, saygı duyduğu büyüklerinin anılarını dinleyerek, tecrübelerinden yararlanmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Her biri Değirmenlik’in ayrı bir değeri olan mücahitlerimiz ise Başkan Ali Karavezirler ile görüşmekten çok mutlu olduklarını belirttiler.

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