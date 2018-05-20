  • BIST 102.410
  • Altın 186,636
  • Dolar 4,4877
  • Euro 5,2816
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAFinal Serisinde YDÜ İle Fenerbahçe Üçüncü Maça Çıkıyor…

Demirtaş: "HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil"

»
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Alman yayın kuruluşu WDR'e verdiği mülakatta, HDP olmadan Erdoğan karşısında hiçbir ittifakın zaferinin söz konusu olmayacağı mesajını verdi.
Demirtaş: "HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı adayı ve eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden Alman kamu yayıncılık kuruluşu WDR'in sorularını yanıtladı.

Cezaevinde kampanya yürütme imkanlarının yok denecek kadar az olduğunu ve sadece avukatları aracılığıyla ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebildiğini belirten Demirtaş, "Bu müthiş adaletsiz ve eşitsizlik durumu nedeniyle daha çok da seçmenlerim adına üzgünüm. Ama kişisel olarak moralli ve güçlüyüm" dedi.

Demirtaş, "Mevcut durumda HDP'siz muhalefet ittifakının Erdoğan karşısında zaferi mümkün mü?" şeklindeki soruyu, "HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil. Anketler de, meydanlar da bunu gösteriyor" şeklinde yanıtladı.

"Evladını yitirmiş Türk ve Kürt anneyi buluşturacağım"

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda "daha katılımcı, çoğulcu bir demokrasi için çabalayacağını, yeni bir anayasa ile birlikte demokratik parlamenter sisteme, özgürlükçü bir yönetim anlayışına geçiş yapacaklarını" belirten Demirtaş, "OHAL’i kaldırıp AB sürecinde müzakerelere yeniden başlayacağız. Dış politikada daha barışçıl bir pozisyon alıp, içeride de Kürt sorununu barışçıl yolla çözeceğiz. Bütün bunlar ekonomiye de nefes aldıracak. Enflasyonu, işsizliği, cari açığı düşürecek şekilde yerli üretime dayalı bir kalkınma modelini hayata geçirebileceğiz" dedi.

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda  ilk icraatının ne olacağı şeklindeki soruyu ise, "Çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup, ikisinin de ellerinden öpüp barışı sağlayabilmem için desteklerini ve dualarını isteyeceğim" diye yanıtladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 19 Mayıs törenleri Anıtkabir'den başladı19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:44
  • İsrail Turizm Bakanı’ndan “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısı18 Mayıs 2018 Cuma 10:03
  • Merkez Bankası, dolar kurunun yükselişine karşı gerekli önlemleri alıyor mu?18 Mayıs 2018 Cuma 09:28
  • Ahmet Şık HDP milletvekili adayı oldu17 Mayıs 2018 Perşembe 18:43
  • Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı! Dikkat çeken detay17 Mayıs 2018 Perşembe 16:17
  • Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik kriz tırmanıyor17 Mayıs 2018 Perşembe 11:29
  • Erdoğan Merkel ile Gazze krizini konuştu17 Mayıs 2018 Perşembe 11:27
  • Tiyatrocu Barış Atay serbest bırakıldı17 Mayıs 2018 Perşembe 11:22
  • ŞOK İDDİA: 'İsrailli suikastçiler Erdoğan'ı vurmak için Türkiye'de'17 Mayıs 2018 Perşembe 09:38
  • Türkiye’de meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi16 Mayıs 2018 Çarşamba 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti