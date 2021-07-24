Denktaş, “Maraş açılımı doğru yürütülseydi ne kınama alırdık ne kendi içimizde bölünürdük” dedi. 20 Temmuz "müjdeleri" hakkında ise Denktaş "Ne Saraya ne parlamento binasına ihtiyacımız yok…" dedi.

Denktaş, “Maraş açılımı doğru yürütülseydi ne kınama alırdık ne kendi içimizde bölünürdük” dedi. 20 Temmuz "müjdeleri" hakkında ise Denktaş "Ne Saraya ne parlamento binasına ihtiyacımız yok…" dedi.

Denktaş’a göre Maraş açılımı doğru yapılmadı ve doğru bir rayda ilerlemiyor…

Öte yandan doğru bir raya oturtulması için de bir çaba görülmüyor.

Kıbrıs Postası’na konuşan Serdar Denktaş, “Maraş açılımı doğru yürütülse idi ne uluslararası alanda kınama alırdık ne de görüldüğü üzere kendi içimizde böylesine bölünürdük. Bu duruma gelinmezdi… Maraş’ın doğru raya oturtulması lazım. Doğru raya oturtulması içinde doğru şeyler yapmak gerekir ki o da doğruları bilenlerle istişare ile olur” yorumunu yaptı.

“NE SARAYA NE PARLAMENTO BİNASINA İHTİYACIMIZ YOK”

20 Temmuz “müjdelerini” nasıl değerlendirdiğini sorduğumuz Serdar Denktaş “Ne Saraya ne parlamento binasına ihtiyacımız yok… Başka şeylere ihtiyacımız var” kısa yorumunu yaptı.