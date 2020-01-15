Dersim: Belediye'nin banka hesabına SGK haciz koydu

SGK Tunceli İl Müdürlüğü tarafından belediyenin maaş, vergi, resim, harç hesaplarına haciz konuldu.
Konuyla ilgili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun saat 12.00'de belediyede basın açıklaması gerçekleştireceği duyuruldu.
SGK Tunceli İl Müdürlüğü tarafından belediyenin maaş, vergi, resim, harç hesaplarına haciz konuldu.
Konuyla ilgili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun saat 12.00'de belediyede basın açıklaması gerçekleştireceği duyuruldu.
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