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Dersim: Belediye'nin banka hesabına SGK haciz koydu

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Tunceli Belediyesi'ne ait maaş, vergi, resim, harç hesaplarına SGK Tunceli İl Müdürlüğü tarafından haciz konuldu.
Dersim: Belediye'nin banka hesabına SGK haciz koydu

SGK Tunceli İl Müdürlüğü tarafından belediyenin maaş, vergi, resim, harç hesaplarına haciz konuldu.

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun saat 12.00'de belediyede basın açıklaması gerçekleştireceği duyuruldu.

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