Dikkat Sis Var!

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun, Yılmazköy - Serhatköy arasındaki güzergahta oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.
Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini önemle rica etti.
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun, Yılmazköy - Serhatköy arasındaki güzergahta oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.
Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini önemle rica etti.
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