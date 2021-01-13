Dipkarpaz köyünde belirli noktalara kamera koyulacak

Dipkarpaz Belediye Meclisi aldığı kararla köyde belirlenen noktalara kamera koyulmasına karar verdi
Suçlara karşı caydırıcı olması bekleniyor
Belediye meclisi, köy içerisinde denetimleri artırmak ve huzuru bozanlara yönelik adım atmak adına Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun‘a tam yetki vererek ivedilikle köyde belirlenen noktalara kamera koyulmasını talep etti.
Meclis, belediye personelinin görevini daha iyi yapabilmesi adına ve suçlara karşı caydırıcı olması için bu kararı aldıklarını ifade etti.
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