Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Operasyona ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir, ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye heyetleri arasında 4 saat 20 dakika süren toplantının ardından yaptığı açıklamada "YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için 120 saat operasyona ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır. Terör unsurları çıktıktan sonra operasyon duracaktır. Operasyonu durdurduktan sonra mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır" dedi.

Anlaşmayı "ABD tarafı isteklerimizi kabul etmiş oldu. İstediğimizi aldık" sözleriyle değerlendiren Çavuşoğlu, "Kobane meselesini de gündeme biz getirdik. Pence’in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz diye bir şey konuşulmadı. Orada Ruslar var siz onlarla konuşursanız dendi. Yoksa bizim girmeyeceğiz diye bir ifademiz olmadı" şeklinde konuştu.

Trump'ın 9 Ekim'de yazdığı belirtilen mektubuna da yanıt veren Çavuşoğlu, "Üslup konusunda da zaten Amerikalılar cevap veriyor. Böyle bir seviyesizlik olduğunda... Türkiye ciddi bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız bu seviyeye hiçbir zaman inmemiştir, inmez. Seviye ile ilgili en iyi cevabı Amerikan halkı verdi" ifadelerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

ABD hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu. YPG'nin ağır silahlarının toplanması mevzilerinin imha edilmesi hususunda mutabakat sağladık. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve BMGK 2054 kararınca siyasi sürece sadık olma konusunda mutabakat sağladık.

YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için 120 saat operasyona ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır. Terör unsurları çıktıktan sonra operasyon duracaktır. Operasyonu durdurduktan sonra mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

Bu sonuca sayı Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde ulaştık. Cumhurbaşkanımızın Trump’la Bakü’de yaptığı telefonda heyetleriniz gelsin görüşelim dedi. Sayın Trump o zaman “operasyonu durdurun” diyordu.

Heyet dünden beri buradaydı. Bu süre boyunca arkadaşlarımızla süreci yürüttük. Hepsine teşekkür ediyorum.

Soru-Cevap

(Pence 20 mil dedi, bu güvenli bölge alanı 444 km’ye çıkacak mı?) Bu bölgeden ABD askerleri çekiliyor. Bu bölgelerin bir kısmında rejim var. Dün de bazı bölgelere rejim ve Rusya unsurları girdi. Dün Cumhurbaşkanı’mız Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu bölgeler dahil bu konuları konuşmak için sayın Cumhurbaşkanımızı Soçi’ye davet etti.

Bizim amacımız 32 km derinlikte, Fırat’ın doğusunda ve Irak sınırında 444 km boyunca hiçbir teröristin kalmaması. Bu bizim güvenliğimiz için önemli. Bu bölgelere bizdeki ve Suriye içindeki yerinden edilmiş insanların dönmesi de söz konusu. Bunun güvenlik boyu var ama insani boyutu da var. 32 km derinlikte bir güvenli bölge. Bunun bir kısmını Amerika ile bir kısmını Rusya ile görüşüyoruz.

Erdoğan ile Trump 13 Kasım'da bir araya gelecek

(YPG’nin çekilmesi silahları bırakacak mı? Erdoğan 13 Kasım’da Washington’da olacak mı?) Birazdan size ortak açıklamayı dağıtacağız. Sadece YPG’lilerin çekilmesi değil, ellerindeki silahların alınması, mevzilerin kullanılmaz hale getirilmesi, tahimatların yıkılması gibi detaylar var.

Trump davet etti. Gördük ki davet hala geçerli. Önümüzdeki süreçte inşallah bu ortak açıklamanın içinde yer alan unsurlar başarılı bir şekilde uygulanır, adımlar atılır ve bu ziyaret de başarılı bir şekilde gerçekleşir.

(Yaptırımlar nasıl kaldırılacak?) Bu yaptırımların fiiliyatta bir önemi yok. Daha önce bakanlarımıza karşı böyle bir yaptırım olmuştu biz de karşılık verdik kaldırıldı. 120 saatlik süre var. Bu sürede teröristler tamamen buradan çekilir ve bu şartlar yerine gelirse biz de harekatı durduracağız. Harekatın amacı ne? Bu teröristlerin temizlenmesi. Harekat durduğunda bu yaptırımlar da kaldırılacak.

(Suriyeli sığınmacılar konusunda takvim nedir? Ne zaman tam olarak Suriye’ye dönecekler?) İnsani konular bir matematik meselesi değildir. Önce buralar güvenli hale gelmeli, sonra bu insanların gönüllü olarak dönmesi. Dönebilecek unsurların hazırlanması gerekiyor. Konutların, altyapı hizmetleri, su, elektrik, eğitim gibi alanların oluşması lazım. Bunlar aşama aşama gerçekleşecek. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’ndan sonra PKK ve DAEŞ’ten temizlediğimiz bölgelere aşama aşama döndüler. Buralara ilk etapta 1 milyon, sonraki aşamada 2 milyon insanın dönmesi, bu süreçte bizim onlara destek vermemiz temennimiz.

Bazı ülkeler geri dönme sürecine yardım etmeyeceklerini söylemişti. Cumhurbaşkanı cevabını verdi, “Bunların dönmesine yardım etmek istemiyorsanız, o zaman bunlara bakarsınız” dedi. Herkesin bu insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yardım etmesi gerekiyor.

(Sanki toplantı biraz gergin başladı. Gergin başladı mutlu bitti diyebilir miyiz?) Her siyasetçinin bir mizacı var. Pence’in mizacı biraz fazla ciddi duruyor. O nedenle bir siyasi liderin mizacıyla ilgili yorum yapmam. Ama her şey açık açık konuşularak başlandı. Cumhurbaşkanımız her şeyi netlikle konuştu. Bu belge üzerindeki maddeleri de hem Pompeo hem de diğer insanlarla yaptık. Sonraki toplantıda hazırlanan videoları izlediler. DAEŞ’le, YPG/PKK ile mücadelemiz onlara gösterildi. Bu çalışmalar sürecinde bu kadar saat nasıl geçti farkına varmadık ama böyle bir netice aldık.

(Menbiç ve Kobane konusunda ABD ile tam olarak ne konuşuldu? Rusya ya da rejimin girip girmemesi konusunda garanti verildi mi?) Ruslarla değişik noktalarda anlaşsak da anlaşmasak da çalışıyoruz. İdlib’de, Soçi’de Astana sürecinde. Ama Kobane meselesini de gündeme biz getirdik. Pence’in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz diye bir şey konuşulmadı. Orada Ruslar var siz onlarla konuşursanız dendi. Yoksa bizim girmeyeceğiz diye bir ifademiz olmadı.

Trump'ın mektubuna yanıt

(Mektup ve üslübuyla ilgili ne demek istersiniz?) Trump'ın tweet artık kimseyi şaşırtmıyor. Aynı konuda kısa süre içinde tweetler atması Amerikalıların da ilgisini çekiyor. Mektup konusuyla ilgili, biz harekatı 9'unda başlattık. Biz zaten cevabımızı sahada verdik. Zaten bizim herhangi bir teröristle müzakereye giremeyeceğimizi sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a söylemiştir. Bu teröristlerle Trump'ın muhatap olmasının da doğru olmadığını Cumhurbaşkanımız söyledi. Böyle bir arabuluculuğun doğru olmadığını, yakışmadığını söyledi. Üslup konusunda da zaten Amerikalılar cevap veriyor. Böyle bir seviyesizlik olduğunda... Türkiye ciddi bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız bu seviyeye hiçbir zaman inmemiştir, inmez. Seviye ile ilgili en iyi cevabı Amerikan halkı verdi.

(Sahada gözlem olacak mı?) Ara vermek demek bizim güçlerimizin çekilmesi demek değil. Biz orada olacağız, gerek mevcudiyetimiz gerek istihbari kaynaklarımızla birlikte ne yapıldığını, ne yapılmadığını takip edeceğiz. Geçmişte tecrübelerimiz var. Münbiç var, güvenli bölge çalışması var. Biz bu 5 günlük süreçte atılan her adımı biz görmüş olacağız.