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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs kararına tepki gösterdi

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin BM Barış Gücü'nün (BMBG) 6 ay daha adada görev yapmaya ilişkin kararını KKTC'ye danışmamasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs kararına tepki gösterdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada "BMBG’nin Ada’daki varlığına ilişkin KKTC makamlarının rızası bir kez daha alınmamıştır. Bu durum BM kural ve ilkelerine aykırıdır" denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamaların desteklendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BMBG’nin Ada’daki varlığına ilişkin KKTC makamlarının rızası bir kez daha alınmamıştır. Bu durum BM kural ve ilkelerine aykırıdır. BMBG’nin Ada’da halen KKTC makamlarının yapıcı ve iyi niyetli tutumu sayesinde faaliyetlerine devam ettiğini uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz. Öte yandan, BM Genel Sekreteri Guterres, İyi Niyet Misyonuna dair 8 Ocak 2021 tarihli raporunda herhangi bir çözüm modeline atıf yapmamış ve karşılıklı kabul edilebilecek bir çözüme işaret etmiştir. Hal böyleyken, Konsey’in elli yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli, iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen Ada’daki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir. Yakın zamanda düzenlenmesi öngörülen gayr-ı resmi 5+BM toplantısıyla çözüme dair ortak zeminin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu toplantıda tarafların geleceğe dair vizyonlarını samimiyetle ortaya koymaları beklenmektedir. Güvenlik Konseyi’nin çözüm üretmeyen, denenmiş ve tüketilmiş bir süreci taraflara dayatmak yerine, çözümü mümkün kılabilecek yeni fikirlerin ele alınmasını izin verecek zemini sağlaması yararlı olacaktır."

KKTC ne demişti?

KTC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücünün (BMBG) görev süresinin uzatılması kararına tepki göstererek kararla ilgili KKTC makamlarının rızasının alınmamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Geçmişte de vurguladığımız üzere, BMBG'nin Ada'daki varlığına dair Kıbrıs Türk tarafının rızasının yine alınmamış olması önemli bir eksikliktir ve BM'nin barışı koruma operasyonlarına ilişkin temel ilkelerini dahi göz ardı etmektedir. BM'nin, BMBG'nin görev süresini devletimizin rızasını aldıktan sonra uzatmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra makamlarımızın iyi niyeti ve yapıcı tutumu sayesinde BMBG'nin KKTC topraklarındaki faaliyetlerini sürdürebildiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

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