Diyarbakır’da Sur İlçe Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin ve 2 meclis üyesi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçe belediyesinin HDP'li başkanı Filiz Buluttekin, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Öte yandan HDP'li iki meclis üyesi de gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi’nin hizmet binasına da sabah saatlerinde polis tarafından baskın düzenlendi. Polislerin zırhlı araçlar ve bariyerlerle ablukaya aldığı binada arama sürerken, Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin ve Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Eken’in evlerine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramalar sonucu Belediye Eş Başkanı Buluttekin ve Meclis Üyesi Eken gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi alınamayan Buluttekin ve Eken, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sur Belediyesi Eş Başkanı Cemal Özdemir’in de evine baskın yapıldığı belirtildi. Özdemir evinde bulunamazken, polisler yaptıkları aramadan sonra evden ayrıldı.

Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin’in avukatı Sertaç Buluttekin operasyona ilişkin Twitter’dan bir açıklama yaptı. Avukat Buluttekin, “Müvekkilim Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin evine baskın düzenlenerek göz altına alındı. Eve giriş sırasında polisler Filiz Buluttekin'i, eşini ve 10 yaşındaki oğlunu yere yatırıp kafalarına silah dayamışlar! Polis şiddeti ve hukuksuzluk artık rutin“ ifadelerini kullandı.