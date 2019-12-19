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DOĞA KOLEJİ satıldı! İmazaların atıldığı söyleniyor...

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DOĞA KOLEJİ satıldı! İmazaların atıldığı söyleniyor...
DOĞA KOLEJİ satıldı! İmazaların atıldığı söyleniyor...

 

İTÜ Vakfı, dün yaptığı açıklamada müzakerelerin olumlu yönde devam ettiğini belirtmişti.

Uzun süredir akıbeti tartışılan Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı ileri sürüldü

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberinde maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji ile İTÜ Vakfı arasında mütabakata varıldığı iddia edildi.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ziya Selçuk, mali kriz yaşanan Doğa Koleji ile ilgili olarak açıklama yapmıştı. Selçuk, kamu kaynaklarıyla özel kurum kurtarma planlarının olmadığını belirtmiş ve "Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır" ifadelerini kullanmıştı.

 

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