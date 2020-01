Doğa Koleji’nde kriz devam ediyor: “Para yoksa kayıt da yok”

Uzun süredir mali krizde olan ve çalışanların maaşlarını ve haklarını ödemeyen Doğa Koleji’nde kriz devam ediyor. Okulun içindeki mali krizi aşmak için İTÜ Vakfı’na devredilmesi süreci devam ederken, başta öğretmenler olmak üzere çalışanların hakları halen ödenmedi.

Öğretmenler, haklarını alamadıkları için okuldan ayrılırken, veliler yarın zincirin Ataşehir’de bulunan genel müdürlüğü önünde eylem yapacak.

“Para yoksa kayıt da yok”

Maaşlarının ödenmesini bekleyen öğretmenler okuldan ayrılırken, özellikle Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlanan öğrenciler ve veliler derslerin boş geçmesinden şikayetçi. Öğretmenlerine maaşlarının bir an önce ödenmesini isteyen veliler, gelinen durumu protesto etmek için “Para yoksa kayıtta yok” sloganıyla yarın (11 Ocak) kurumun Ataşehir’de bulunan genel müdürlüğü önünde eylem yapacak. veliler devir işlemlerinin bir an önce tamamlanmasını, öğretmenlerin haklarının ödenmesini ve derslerin bir an önce olağan seyrinde devam etmesini istiyor.

“Açım intihar edeceğim”

Bir öğretmen John Lennon takma ismiyle Twitterdan attığı mesajla “Allah rızası için yatırın maaşımı. Vallaha öldüm açlıktan” isyanını dile getirdi. Elektriği kesilen, doğal gazı borcundan dolayı kapanan öğretmen, “Para isteyecek kimsem kalmadı. İntihar etmek istiyorum artık. Bu ülke hiç bir güvenliğim yok. Kimse mi umursamıyor ya? Öleceğim ya. Lütfen diyorum” dedi.

Doğa Koleji satışında son durum ne?

5 aydır öğretmenlerine maaş ödemeyen Metal İnşaat şirketine ait Doğa Okulları, İTÜ Vakfı ile pazarlık masasında bulunuyordu. İTÜ’den en son 30 Aralık 2019 tarihinde yapılan açıklamada satış için anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Ancak açıklamada öğretmen maaşlarına ve devire ilişkin bir tarih verilmemişti.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji’ni bünyesine alma kararı vermiştir. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yönettiği süreç, Doğa Koleji’nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji’nin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Son derece nitelikli öğrenciler yetiştirmiş ve modern eğitim altyapısına sahip Doğa Koleji’ni eğitim alanında bir yatırım fırsatı olarak değerlendiren kurumumuz, kolej bünyesindeki öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunlarına çözüm sunmuş olmaktan da büyük mutluluk duymaktadır. Doğa Koleji, İTÜ ailesinin gücü ve deneyimiyle geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetişmesinde her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenecektir. Sürecin başından beri desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a şükranlarımızı sunarız. Şimdi çocuklarımızın geleceklerini düşünme ve öğretmenlerimizle birlikte kaybettikleri zamanı telafi etme vaktidir. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası‘nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır. Doğa Koleji’nin üniversitemiz bünyesine katılımının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Allah rızası İçin yatırın maaşımı. Vallaha öldüm açlıktan. Evimde elektirik yok, doğal gaz kapalı para isteyecek kimsem kalmadı. İntihar etmek istiyorum artık. Bu ülke hiç bir güvenliğim yok. Kimse mi umursamıyor ya? Öleceğim ya. Lütfen diyorum. #dogakoleji — John Lennon (@johnlennon0910) January 9, 2020

Sendika.Org