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Doğru bilgilerle sınav stresini engellemek mümkün!

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Doğru bilgilerle sınav stresini engellemek mümkün!
Doğru bilgilerle sınav stresini engellemek mümkün!

Aileler, doğru bir yönlendirme ile çocuklarının sınav stresine yenik düşmesini engelleyebilir. Yakın Doğu Üniversitesi’nin online eğitim platformu E-Study Box’ın 26 Ocak Çarşamba günü ücretsiz olarak düzenleyeceği webinar tam da buna rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Hayatın hangi aşamasında olursa olsun sınanma hissi, pek çok insan için en büyük stres kaynaklarından biridir. Bu durum, eğitim hayatı boyunca sıkça karşı karşıya kalınan sınavların da öğrenciler ve aileleri için temel stres kaynaklarından biri haline gelmesine neden olur. Stresin temel kaynağı ise başarısızlık ihtimalinin yarattığı kaygılardır. Peki bu kaygıları doğru yönetmek ve sınav stresi ile başa çıkmak için neler yapılabilir?

Yakın Doğu Üniversitesi’nin online eğitim platformu E-Study Box’ın 26 Ocak Çarşamba günü ücretsiz olarak düzenleyeceği webinar, sınav stresinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için ailelere ve öğrencilere rehberlik etmeyi amaçlıyor. Eğitim Uzmanı ve Danışmanı Hunat Ayşe Öztoprak’ın Psikolog Yaren Uğur’u konuk alacağı webinarda, sınav stresi ile başa çıkabilmek için yapılması gerekenler masaya yatırılacak.

Sınav stresinde aile faktörü!

Eğitim Uzmanı ve Danışmanı Hunat Ayşe Öztoprak, kolej sınavlarının ilk etabının gerçekleşeceği şu günlerde öğrenci ve ailelerinin sınav baskısını hissetmeye başladığını söyleyerek, “Kabul etmesi güç olsa da, çocukların akademik başarıya dayalı yaşadığı sınav stresinin önemli bir bölümü, ebeveynlerin bilinçli veya bilinç dışı olarak çocuklarına yüklenmesinden kaynaklanıyor” ifadesini kullanıyor.

Dolayısıyla sınav stresi ile başa çıkmanın en önemli yolu ailelerin doğru bilgilerle donatılmasından geçiyor. Öztoprak, 26 Ocak Çarşamba 11.00-12.00 saatleri arasında düzenleyecekleri ücretsiz webinarda, Psikolog Yaren Uğur’la birlikte ailelere, sınav stresinin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair bir yol haritası çıkaracaklarını söylüyor.

Düzenleyecekleri webinarda; kaygının tanımı, sonuçları, sınav kaygısını yenmenin önemi, anne-babaların takınması gereken tutumlar, sınav dönemini fırsata çevirmenin yolları ve sınav sonrası için tavsiyeler gibi konu başlıklarını ele alacaklarını söyleyen Öztoprak, “Ailelerin, çocuklarının potansiyelini keşfetmelerini ve eğitim hayatları boyunca onlara yol arkadaşlığı yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” diyor.

Çocuklarınızı sınava hazırlık sürecinde yalnız bırakmayın!

Eğitim Uzmanı ve Danışmanı Hunat Ayşe Öztoprak, webinarda değinecekleri konu başlıkları ile ilgili de ipuçları verdi.  Çocukların, sınav süreçlerinde kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğine vurgu yapan Öztoprak, “Anne-babaların; sınav süreçlerinde, çocuklara baskı hissettirmeden onların yanında olduklarını göstermeleri son derece önemlidir. Çocuğunuzla birlikte çalışma takvimi oluşturun. Çalışma materyallerini gözden geçirirken onlara yardımcı olun. Böylelikle, çocuklarınıza bu süreçte destek olarak, yalnız olmadıklarını hissettirebilirsiniz” ifadesini kullanıyor.

Çocuğun sınav stresinin üstesinden gelmesi için ihtiyaç duyduğu güvenceyi ve duygusal desteği sağlamanın önemine de değinen Öztoprak, “Bütün bunları yaparken çocuğunuzun iyi beslendiğinden ve düzenli bir uykuyla yeterince dinlendiğinden de emin olun” tavsiyesinde bulunuyor.

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Çocukların kendi sorumluluklarını almasına izin verin!

Ailelerin genel olarak yaptığı en önemli yanlışlardan birinin çocuğu denetlemeye çalışmak olduğunu söyleyen Hunat Ayşe Öztoprak, “Arkadaşlarıyla iletişimlerini kısıtlamak, mesajlarını kontrol etmek, internet ya da oyun oynarken geçirdiği süreyi yasaklarla sınırlamaya çalışmak çocuğunuzun stresinin artmasına neden olacaktır. Bu sınırların çocukla birlikte belirlenmesi ve kendi sorumluluklarını alarak özdenetimlerini oluşturmalarını sağlamak çok daha etkili olacaktır” ifadesini kullanıyor. “Çocukların tazelenme duygusunu hissetmesine yardımcı olmak için yürüyüşe çıkmayı veya müzik dinlemeyi önerebilirsiniz. Bir ebeveyn olarak yapabileceğiniz en iyi şey onların kendi davranışlarından sorumlu hissetmelerini sağlamak olacaktır” diyen Öztoprak, “Çocuklarınızın yüksek notlardan çok öğrenmeye odaklanmasını sağlamak, kaygılarını azaltarak beraberinde akademik başarılarını da yükseltecektir” ifadesini kullanıyor.

26 Ocak Çarşamba günü, Psikolog Yaren Uğur ile birlikte ücretsiz olarak düzenleyecekleri webinara davet eden Hunat Ayşe Öztoprak, “E-Study Box’ın internet sitesine üye olarak webinarımıza ücretsiz olarak katılabilirsiniz” dedi. 

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