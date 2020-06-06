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‘Doğu Akdeniz’de haklarımızın gaspı için yoğun çaba içine girenler var’

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‘Doğu Akdeniz’de haklarımızın gaspı için yoğun çaba içine girenler var’
‘Doğu Akdeniz’de haklarımızın gaspı için yoğun çaba içine girenler var’

Başbakan Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de Singapur gibi bir kalkınma gerçekleştirmesi ve cazibe merkezi haline gelmesinin mümkün olduğunu, bunun için vizyon, Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı’nın desteğinin gerektiğini” vurguladı.

Tatar, “ bir ekonomist Başbakan olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın BRT’de katıldığı programda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve Maraş’ın açılması hakkında söylediklerinden memnun olduklarını” vurguladı.

Başbakan Tatar, “ Maraş’ın bir an önce açılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nda başlatılan çalışmaların devam ettirileceğini, buna destek amacıyla Başbakanlık’ta da uzmanlardan ve bürokratlardan oluşan bir komisyon oluşturacaklarını” açıkladı.

Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“ Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşçe, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı ilişki içinde olmak, birimizin diğeri için taşıdığı önemin bilincinde birlik ve beraberlik içinde hareket etmek, işbirliği yapmak milletimiz , halkımız için yaşamsaldır.
Unutmamalıyız ki Doğu Akdeniz’de haklarımızın gaspı için yoğun çaba içine girenler ve işbirliği yapanlar vardır.
Bunların temel hedefleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmak, Türkiye’yle bağlarımızı koparmak, Türkiye askerini Kıbrıs’tan çıkarmak, Garanti Sistemini sulandırmak veya sıfırlamak, Kıbrıs’ı tamamıyla hegemonyaları altına alıp Doğu Akdeniz’de kendi çıkar düzenlerini kurmaktır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın BRT’de katıldığı programda, hidrokarbon kaynakları, Maraş’ın açılması, KKTC’nin Covid 19’la mücadelesi, İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmamız, KKTC’nin bürokratik engelleri ortadan kaldırarak Singapur gibi kalkınmış bir cazibe merkezi haline gelmesi, turizmimiz, tarımımız, Türkiye’den KKTC’ye su getirilmesi, dijital dönüşüm konularında söyledikleri doğru şeylerdir ve kendisine Kıbrıs Türk Halkı adına teşekkür ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de Singapur gibi bir kalkınma gerçekleştirmesi ve cazibe merkezi haline gelmesi tabii ki mümkündür.
Ancak bunun için ciddi bir vizyon ile Türkiye ve halk desteğine ihtiyaç vardır.
Dolayısı ile Türkiye’nin KKTC’nin Singapur olması için ortaya koyduğu görüşler bizler için büyük değer taşır.

Gerisi bizlere, Kıbrıs Türk Halkı’na ve Devletimize ve hükümetlerimize kalmıştır.

Ben inanıyorum ki en kısa sürede halkımız da bu vizyonla hareket edecek ve bir atılım içine girilecektir.
Bir ekonomist Başbakan olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramaları, Maraş’ın açılması hakkında söylediklerinden son derece memnun oldum.
Hükümetimiz her iki konuda da kararlıdır ve Türkiye ile işbirliği içinde , halkımızın desteği ile gereken tüm kararlar gecikmeksizin alınacaktır.
Maraş konusundaki çalışmalar diğer tüm çalışmalarımız gidi Covid-19’la mücadelemiz nedeniyle duraksamıştır ancak yakında yeniden hız kazanacaktır.
Maraş’ın Sayın Fuat Oktay’ın da ifade ettikleri üzere bir an önce açılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nda başlatılan çalışmalar devam ettirilirken buna destek amacıyla Başbakanlık’ta da uzmanlardan ve bürokratlardan oluşan bir komisyon oluşturacağız. Yapılması gereken yasal düzenlemeleri, teknik çalışmaları tamamlamak üzere adımlar atacağız.
Daima ifade ettiği üzere güçlü, hakkını koruyabilen bir Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için sürdürülebilir, güçlü bir ekonomik yapı oluşturmamız lazımdır.
Bu hedef artık ertelenemez, geciktirilemez.
Anavatan Türkiye, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, halkı ile yanımızdadır. İnsan potansiyelimiz, sahip olduğumuz değerler, özel sektörümüz, bürokrasimiz bu hedefi gerçekleştirebilecek düzeydedir.
Kıbrıs Türk Halkı olduğu noktadan çok daha yüksek bir yaşam kalitesini, gelir seviyesini, refah düzeyini hak etmektedir…”

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