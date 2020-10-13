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Doktorlar 'beklenmedik keşif' diye duyurdu: Şeker hastalığında devrim yolda. Kan şekerine müthiş etki

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Bilim adamları tarafından diyabet hastası farelere uygulanan elektromanyetik yöntem ile kan şekerinin uzaktan kontrol edilebildiği ortaya çıktı.
Doktorlar 'beklenmedik keşif' diye duyurdu: Şeker hastalığında devrim yolda. Kan şekerine müthiş etki

Iowa Üniversitesi’nde şeker hastalığı üzerine çalışma yürüten doktorlar, önemli bir buluşa imza attı. Bilim insanları, kan şekerini girişimsel olmayan yol ile kontrol etmeyi başardıklarını duyurdu.

Cell Metabolism bülteninde yayınlanan araştırmaya göre elektromanyetik müdahale sonucu tip 2 diyabetin iki ana niteliğinin normale döndüğü bildirildi.

“KISA ARALIKLARLA UYGULAMAK GEREKİYOR”

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan araştırma ekibinden Calvin Carter, “Diyabeti idare etmek üzere bir uzaktan kumanda oluşturduk. Diyabetli farelere nispeten elektromanyetik yöntem uyguladığımızda şekerin düzeldiğini gördük. Bu etkinin uzun süre devam etmesi ile uyku sırasında uygulanabilecek bir elektromanyetik alan terapisi ile şeker gün boyu kontrol altına alınabilir gibi duruyor” diye konuştu.

“BEKLENMEDİK KEŞİF”

Yeni çalışma, elektromanyetik alanların karaciğerdeki oksidan ve antioksidan dengesini değiştirerek, vücudun insüline olan tepkisini iyileştirdiğini gösteriyor. Bu etki, “manyetik anten” gibi davrandığı görülen ufak tepkisel moleküller aracılığıyla meydana geliyor.

Bilim insanları, söz konusu keşfin beklenmedik şekilde geliştiğini ve araştırma sonuçlarının mevcut şeker hastalığı tedavi ve kontrol yöntemlerini külfetli bulan hastaları için önemli bir kazanç sağlayacağını duyurdu.

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