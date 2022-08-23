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Dolar, Euro’yu geride bıraktı

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Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Dolar, Euro’yu geride bıraktı

Uluslararası piyasalarda, euro dolar paritesi 0.9913’e kadar düştü. Böylece parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inerken son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.

KKTC’de serbest piyasada euro 18,10 liradan, sterlin 21,40 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada, saat 10.30 itibarıyla 18,10 liradan alınan dolar 18,19 liradan satılıyor. 17,95 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,10 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 21,27 liradan alınıp, 21,40 liradan satılıyor.

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