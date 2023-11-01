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Domuz kalbi nakledilen ikinci hasta da öldü

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20 Eylül’de genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledilen Amerikalı Lawrence Faucette, 40 gün sonra öldü.
Domuz kalbi nakledilen ikinci hasta da öldü

58 yaşındaki Faucette ABD’deki Maryland Üniversitesi Hastanesi’nde domuz kalbi nakledilen ikinci kişiydi. 7 Ocak’ta domuz kalbi nakledilen ilk kişi David Bennet, 9 Mart’ta ölmüştü.

Hastanenin açıklamasında şöyle dendi: “Son günlerde kalbi, insan organlarını da içeren geleneksel nakillerde en önemli zorluk olan reddin ilk belirtilerini göstermeye başladı. Sağlık ekibinin tüm çabalarına rağmen Faucette 30 Ekim’de hayata gözlerini yumdu.”

VOA Türkçe’nin aktardığına göre kalp yetmezliği hastası Faucette, ameliyattan sonra fizik tedaviye başlayarak, önemli bir ilerleme kaydetmiş ve ameliyatın birinci ayında, 20 Ekim günü, görüntüsü dünyayla paylaşılmıştı.

‘Son çare’siydi

Faucette 14 Eylül’de hastaneye geldiğinde kalp yetmezliğinin son aşamasındaydı. Ameliyattan kısa bir süre önce kalbi durdu ve resüsitasyona ihtiyaç duydu.

Tıbbi koşulları nedeniyle geleneksel bir kalp nakli için uygun olmayan hastaya domuz kalbi nakli için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) acil durum izni alındı.

Ameliyatın ardından nakledilen kalp, iyileşmenin ilk ayında herhangi bir ret belirtisi olmaksızın çok iyi bir performans gösterdi. Faucette fizik tedaviye başladı ve yürüme yeteneğini yeniden kazanmak için çalışıyordu.

Ancak vücudun organı reddinin önüne geçilemedi zira nakledilen hayvan organı yabancı madde olarak algılanıyor. Organ reddini engellemek için, bağışıklık sistemlerini baskılayıcı güçlü ilaçlar kullanmak gerekiyor, ancak bazen bu ilaçlar da yeterli olmuyor.

Ameliyatı yapan Dr. Bartley P. Griffith, “Sayın Faucette’in son arzusu, deneyimlerimizden öğrendiklerimizi en iyi şekilde kullanmamız ve böylece insan organı bulunamadığında başkalarına da yeni bir kalp şansı verilmesiydi. Onu çok özleyeceğiz” dedi.

ABD’de her yıl 6 binden fazla kişi nakil olamadan hayatını kaybediyor

ABD’de 100 binden fazla kişi organ nakli listesinde yer alıyor ve her yıl 6 binden fazlası organ nakli olmadan hayatını kaybediyor.

Birçok bilim insanı, hayvanların donör olarak kullanılmasının bir gün organ bağışlarındaki büyük sıkıntıyı telafi edebileceğini umuyor.

Ancak insan bağışıklık sistemi yabancı dokuyu hemen yok etme eğiliminde olduğu için hayvandan insana nakiller etkisiz olarak biliniyor. Ancak bilim insanları, organları insana uygun hale getirmek için domuzların genetiği değiştirilmiş organlarını kullanarak son zamanlarda kısa süreli başarı elde etti.

Bilim insanları geçen yılki nakilden sonra kalbin içinde gizlenen bir domuz virüsü keşfetmişti.

Maryland Üniversitesi doktorları, virüs testlerindeki gelişmelerin Faucette’e daha uzun süre hayatta kalma şansı vermesi gerektiğini söylemişti.

 

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