Döviz arayışı: Mehmet Şimşek, ABD yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in eylülde yatırımcılarla görüşmek için ABD’ye gideceği bildirildi.

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olan tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çev

Diğer yandan Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvamıştı. İki hafta önce Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katıldı.

Şimşek’in şimdi de yönünü ABD’ye çevirdiği bildirildi. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Şimşek’in eylülde Goldman Sachs’ın düzenleyeceği toplantıya katılmak için ABD’ye gideceğini yazdı: ”Goldman Sachs’ın ABD’de düzenleyeceği yatırımcı toplantısında Mehmet Şimşek önemli isimlerle bir araya gelecek. Bunu, tahmin ediyorum, Londra yakından izleyecektir.”

irmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı. Daha sonraki duraklarsa Katar ve Suudi Arabistan olmuştu.