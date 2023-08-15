  • BIST 7649.25
  • Altın 1656.17
  • Dolar 27.0521
  • Euro 29.6097
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

Döviz arayışı: Mehmet Şimşek, ABD yolcusu

» »
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in eylülde yatırımcılarla görüşmek için ABD’ye gideceği bildirildi.
Döviz arayışı: Mehmet Şimşek, ABD yolcusu

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olan tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çev

Diğer yandan Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvamıştı. İki hafta önce Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katıldı.

Şimşek’in şimdi de yönünü ABD’ye çevirdiği bildirildi. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Şimşek’in eylülde Goldman Sachs’ın düzenleyeceği toplantıya katılmak için ABD’ye gideceğini yazdı: ”Goldman Sachs’ın ABD’de düzenleyeceği yatırımcı toplantısında Mehmet Şimşek önemli isimlerle bir araya gelecek. Bunu, tahmin ediyorum, Londra yakından izleyecektir.”

irmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı. Daha sonraki duraklarsa Katar ve Suudi Arabistan olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı? 26 Temmuz 2023 Çarşamba26 Temmuz 2023 Çarşamba 08:55
  • Merkez Bankası, yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi25 Temmuz 2023 Salı 16:56
  • Döviz güne nasıl başladı? 24 Temmuz 2023 Pazartesi24 Temmuz 2023 Pazartesi 08:36
  • Döviz güne nasıl başladı? 21 Temmuz 2023 Cuma21 Temmuz 2023 Cuma 08:47
  • Daron Acemoğlu: Ekonomi belki seçime kadar ayakta kalmaz20 Temmuz 2023 Perşembe 18:41
  • Gözler faiz kararında: Piyasa beklentileri ne yönde?20 Temmuz 2023 Perşembe 10:38
  • Döviz güne nasıl başladı? 20 Temmuz 2023 Perşembe20 Temmuz 2023 Perşembe 10:36
  • Merkez Bankası şimdi de piyasadaki TL’yi azaltmaya çalışıyor19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:40
  • Türkiye Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:20
  • Döviz güne nasıl başladı? 19 Temmuz 2023 Çarşamba19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti