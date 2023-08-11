Döviz güne nasıl başladı? 11 Ağustos 2023 Cuma
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|27.0000
|27.2500
|EUR
|29.7000
|29.9500
|GBP
|34.3000
|34.7500
|AUD
|15.8000
|17.7000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|11-08-2023 08:23:00
11-08-2023 08:58:42
Döviz güne nasıl başladı? 11 Ağustos 2023 Cuma
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|27.0000
|27.2500
|EUR
|29.7000
|29.9500
|GBP
|34.3000
|34.7500
|AUD
|15.8000
|17.7000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|11-08-2023 08:23:00
11-08-2023 08:58:42
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