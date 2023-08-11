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Döviz güne nasıl başladı? 11 Ağustos 2023 Cuma

» »
Döviz güne nasıl başladı? 11 Ağustos 2023 Cuma
Döviz güne nasıl başladı? 11 Ağustos 2023 Cuma

Döviz güne nasıl başladı? 11 Ağustos 2023 Cuma

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD27.000027.2500
 EUR29.700029.9500
 GBP34.300034.7500
 AUD15.800017.7000
Son Güncelleme
Son Okuma		11-08-2023 08:23:00
11-08-2023 08:58:42
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