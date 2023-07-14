  • BIST 6.368,35
  • Altın 1644.307
  • Dolar 26.0613
  • Euro 29.2217
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Döviz güne nasıl başladı? 14 Temmuz 2023 Cuma

» »
Döviz güne nasıl başladı? 14 Temmuz 2023 Cuma
Döviz güne nasıl başladı? 14 Temmuz 2023 Cuma

Döviz güne nasıl başladı? 14 Temmuz 2023 Cuma

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.000026.3500
 EUR29.200029.6000
 GBP34.100034.6000
 AUD15.500017.4000
Son Güncelleme
Son Okuma		14-07-2023 08:06:00
14-07-2023 08:28:54
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte gün sonu rakamları10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:34
  • Döviz güne nasıl başladı? 8 Temmuz 2023 Cumartesi08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:13
  • Döviz güne nasıl başladı? 7 Temmuz 2023 cuma07 Temmuz 2023 Cuma 08:19
  • Döviz güne nasıl başladı? 4 temmuz 2023 Salı04 Temmuz 2023 Salı 08:20
  • T.C. Merkez Bankası açıkladı: Artık rezerv satılmayacak03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:12
  • Döviz kurları yeni haftaya da rekorlarla başladı26 Haziran 2023 Pazartesi 11:34
  • Morgan Stanley, iki ayda 5 puan faiz artışı daha bekliyor24 Haziran 2023 Cumartesi 10:35
  • Prof. Özgür Demirtaş cevapladı: Faiz arttığı halde dolar neden yükseliyor23 Haziran 2023 Cuma 17:00
  • Dolar ve Euro’da yeni rekor23 Haziran 2023 Cuma 13:24
  • Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru 25’i aştı23 Haziran 2023 Cuma 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti