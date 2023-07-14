Döviz güne nasıl başladı? 14 Temmuz 2023 Cuma
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.0000
|26.3500
|EUR
|29.2000
|29.6000
|GBP
|34.1000
|34.6000
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|14-07-2023 08:06:00
14-07-2023 08:28:54
Döviz güne nasıl başladı? 14 Temmuz 2023 Cuma
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.0000
|26.3500
|EUR
|29.2000
|29.6000
|GBP
|34.1000
|34.6000
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|14-07-2023 08:06:00
14-07-2023 08:28:54
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