Döviz güne nasıl başladı? 20 Temmuz 2023 Perşembe
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.8000
|27.2000
|EUR
|30.0500
|30.5000
|GBP
|34.6000
|35.1000
|AUD
|16.3000
|18.8000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|19-07-2023 16:08:00
20-07-2023 10:37:33
Döviz güne nasıl başladı? 20 Temmuz 2023 Perşembe
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.8000
|27.2000
|EUR
|30.0500
|30.5000
|GBP
|34.6000
|35.1000
|AUD
|16.3000
|18.8000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|19-07-2023 16:08:00
20-07-2023 10:37:33
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