  • BIST 6.609,47
  • Altın 1714.375
  • Dolar 26.9272
  • Euro 30.1989
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

Döviz güne nasıl başladı? 20 Temmuz 2023 Perşembe

» »
Döviz güne nasıl başladı? 2Döviz güne nasıl başladı? 20 Temmuz 2023 Perşembe0 Temmuz 2023 Perşembe
Döviz güne nasıl başladı? 20 Temmuz 2023 Perşembe

Döviz güne nasıl başladı? 20 Temmuz 2023 Perşembe

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.800027.2000
 EUR30.050030.5000
 GBP34.600035.1000
 AUD16.300018.8000
Son Güncelleme
Son Okuma		19-07-2023 16:08:00
20-07-2023 10:37:33
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz rekor üzerine rekor kırıyor18 Temmuz 2023 Salı 10:58
  • Sterlin 36 TL'ye dayandı, İşte güncel döviz kurları18 Temmuz 2023 Salı 10:31
  • 1 Euro 30 TL'ye dayandı, işte son döviz kurları14 Temmuz 2023 Cuma 10:32
  • Döviz güne nasıl başladı? 14 Temmuz 2023 Cuma14 Temmuz 2023 Cuma 08:28
  • TCMB faiz kararını 20 Temmuz’da açıklayacak13 Temmuz 2023 Perşembe 12:50
  • Gün sonu döviz kurları ne oldu? 12 Temmuz 202312 Temmuz 2023 Çarşamba 18:46
  • ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:50
  • Gram altın 5 lira birden yükseldi 1650 liraya doğru gidiyor12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:15
  • Goldman Sachs'a göre Hindistan ekonomisi 2075’te ABD’yi geçecek10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:30
  • İşte gün sonu rakamları10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti