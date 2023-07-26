Döviz güne nasıl başladı? 26 Temmuz 2023 Çarşamba
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9000
|27.2000
|EUR
|29.6500
|30.0500
|GBP
|34.6500
|35.0500
|AUD
|16.2000
|18.2000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|26-07-2023 08:01:00
26-07-2023 08:55:34
Döviz güne nasıl başladı? 26 Temmuz 2023 Çarşamba
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9000
|27.2000
|EUR
|29.6500
|30.0500
|GBP
|34.6500
|35.0500
|AUD
|16.2000
|18.2000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|26-07-2023 08:01:00
26-07-2023 08:55:34
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