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Döviz güne nasıl başladı? 26 Temmuz 2023 Çarşamba

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Döviz güne nasıl başladı? 26 Temmuz 2023 Çarşamba
Döviz güne nasıl başladı? 26 Temmuz 2023 Çarşamba

Döviz güne nasıl başladı? 26 Temmuz 2023 Çarşamba

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.900027.2000
 EUR29.650030.0500
 GBP34.650035.0500
 AUD16.200018.2000
Son Güncelleme
Son Okuma		26-07-2023 08:01:00
26-07-2023 08:55:34
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