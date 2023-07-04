Döviz güne nasıl başladı? 4 temmuz 2023 Salı
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|25.8000
|26.3500
|EUR
|28.0000
|28.7000
|GBP
|32.7000
|33.4000
|AUD
|15.4000
|17.5000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|04-07-2023 08:14:00
04-07-2023 08:21:39
Döviz güne nasıl başladı? 4 temmuz 2023 Salı
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|25.8000
|26.3500
|EUR
|28.0000
|28.7000
|GBP
|32.7000
|33.4000
|AUD
|15.4000
|17.5000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|04-07-2023 08:14:00
04-07-2023 08:21:39
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