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Döviz güne nasıl başladı? 4 temmuz 2023 Salı

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Döviz güne nasıl başladı? 4 temmuz 2023 Salı
Döviz güne nasıl başladı? 4 temmuz 2023 Salı

Döviz güne nasıl başladı? 4 temmuz 2023 Salı

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD25.800026.3500
 EUR28.000028.7000
 GBP32.700033.4000
 AUD15.400017.5000
Son Güncelleme
Son Okuma		04-07-2023 08:14:00
04-07-2023 08:21:39
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