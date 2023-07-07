Döviz güne nasıl başladı? 7 Temmuz 2023 cuma
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.0000
|26.4000
|EUR
|28.3000
|28.7500
|GBP
|33.1000
|33.6500
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|07-07-2023 07:56:00
07-07-2023 08:19:18
Döviz güne nasıl başladı? 7 Temmuz 2023 cuma
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.0000
|26.4000
|EUR
|28.3000
|28.7500
|GBP
|33.1000
|33.6500
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|07-07-2023 07:56:00
07-07-2023 08:19:18
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