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Döviz güne nasıl başladı? 7 Temmuz 2023 cuma

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Döviz güne nasıl başladı? 7 Temmuz 2023 cuma
Döviz güne nasıl başladı? 7 Temmuz 2023 cuma

Döviz güne nasıl başladı? 7 Temmuz 2023 cuma

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.000026.4000
 EUR28.300028.7500
 GBP33.100033.6500
 AUD15.500017.4000
Son Güncelleme
Son Okuma		07-07-2023 07:56:00
07-07-2023 08:19:18
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