Döviz güne nasıl başladı? 8 Temmuz 2023 Cumartesi
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.0000
|26.4000
|EUR
|28.4500
|28.7500
|GBP
|33.3500
|33.6000
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|07-07-2023 18:02:00
08-07-2023 08:13:24
Döviz güne nasıl başladı? 8 Temmuz 2023 Cumartesi
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.0000
|26.4000
|EUR
|28.4500
|28.7500
|GBP
|33.3500
|33.6000
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|07-07-2023 18:02:00
08-07-2023 08:13:24
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