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Döviz günü nasıl kapattı? 18 Temmuz 2023 Salı

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Döviz günü nasıl kapattı? 18 Temmuz 2023 Salı
Döviz günü nasıl kapattı? 18 Temmuz 2023 Salı

Döviz günü nasıl kapattı? 18 Temmuz 2023 Salı

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.800027.2000
 EUR30.100030.5500
 GBP35.100035.6000
 AUD16.000018.8000
Son Güncelleme
Son Okuma		18-07-2023 16:02:00
18-07-2023 16:32:17
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