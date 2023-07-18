Döviz günü nasıl kapattı? 18 Temmuz 2023 Salı
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.8000
|27.2000
|EUR
|30.1000
|30.5500
|GBP
|35.1000
|35.6000
|AUD
|16.0000
|18.8000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|18-07-2023 16:02:00
18-07-2023 16:32:17
Döviz günü nasıl kapattı? 18 Temmuz 2023 Salı
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.8000
|27.2000
|EUR
|30.1000
|30.5500
|GBP
|35.1000
|35.6000
|AUD
|16.0000
|18.8000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|18-07-2023 16:02:00
18-07-2023 16:32:17
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