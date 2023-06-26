Döviz kurları yeni haftaya da rekorlarla başladı.
Dolar/TL 25,81'i aşarken, Euro/TL'de de 28,17 seviyesi görüldü.
Faiz kararının damga vurduğu geçen haftanın ardından döviz kurları yeni haftaya da rekor tazeleyerek girdi. Bugün dolar/TL’de 25,81, Euro/TL’de 28,17 seviyeleri görüldü.
Döviz kurlarında günlük yükseliş yüzde 2,2’yi aştı.
Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerini karşılamadığı için eleştirilen geçen haftaki faiz artırımı sonrası ilk sadeleştirme adımını menkul kıymet tesisi uygulamasında yaptı ve bankaların tahvil tutma yükümlülükleri düşürüldü.
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