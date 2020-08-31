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Döviz Kurlarında Son Durum

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Döviz Kurlarında Son Durum
Döviz Kurlarında Son Durum

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

31 Ağustos 2020'nin sabah saatlerinde dolar güne 7,3354  lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 8,7380  liradan, 

Sterlin ise 9,7935 liradan işlem görüyor.

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