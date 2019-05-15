  • BIST 87.637
  • Altın 250,049
  • Dolar 6,0169
  • Euro 6,7343
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Down Cafe açıldı

» »
Down Cafe’nin hayata geçmesiyle Downsendromlu bireylerin yaşamda neler başarabileceklerinin bir kere daha ortaya çıkacak
Down Cafe açıldı

Down Cafe Nicosia, Lefkoşa’da bulunan Tanzimat Sokak’ta hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından yapılan açılışa, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, Downsendromlu çocukların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Downsendromlu bireylerden sevmeyi ve sevilmeyi öğrenildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “Down sendromlu çocuklar, diğer insanlara göre artı 1kromozomla doğarlar ve fiziksel görüntü olarak dünyanın her coğrafyasından birbirlerine benzerler. Fiziksel benzerlikleri gibi sevgileri de aynıdır. Downsendromlu çocukların insani değerleri çok yüksektir; gıdaları sevgidir… Sevgi isterler ve sevgi verirler. Sevgiyi verdikçe büyürler ve eğitilebilirler” şeklinde konuştu.
Bilimin ilerlemesiyle, sevgi ve ilgiyle birlikte Downsendromlu çocukların çok büyük başarılara imza atarak sosyal hayat içerisinde var olabileceklerinin herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Meral Akıncı, dünyanın çeşitli coğrafyalarında, değişik branşlarda üstün başarı yakalayan Down sendromlu bireylerden örnekler verdi

 

dw1.jpg

 

“DOWN CAFE NİCOSİA’NIN AÇILMASI, BÜYÜK BİR KAPI AÇMIŞTIR…” 

Bir Down Cafe’nin yaşama geçmesinin Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı’nın rüyası olduğunu ifade eden Meral Akıncı, Down Cafe’nin hayata geçmesiyle Downsendromlu bireylerin yaşamda neler başarabileceklerinin bir kere daha ortaya çıkacağını ifade ederek Refia Arı’ya başarılar diledi. 
Down Cafe Nicosia’nın Lefkoşa’da açılmasından duyduğu memnuniyetten de bahseden Meral Akıncı, “Down Cafe Nicosia’nın açılması, büyük bir kapı açmıştır. Tüm halkımızın buraya gelmesi ve Downsendromlu çocukların topluma kazandırılmasına destek vermesi lazımdır. DownCafeNicosia bir geçittir. Buraya gelindiğinde Downsendromlu çocukların da toplum içerisinde büyük bir kesim olduğunu anlaşılacaktır” dedi. 

“ENGELLİ SAYISI ARTARKEN ENGELLİ İSTİHDAMI AZALIYOR…”

Engelli sayının 2017 verilerine yüzde 10 göre arttığını ifade eden Meral Akıncı, engelli bireylerin istihdamlarının ise ters orantılı olarak azaldığını, yüzde 5’ten yüzde 4’e gerilediğini kaydetti. 
Engelli bireylerin istihdamının önemine de dikkat çeken Meral Akıncı, gerek özel sektör gerek kamuda engelli bireylerin istihdam edilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mülteci Hakları Derneği’nden kınama16 Mayıs 2019 Perşembe 14:23
  • Sennaroğlu açıklama yaptı! haberler gerçek dışı dedi Tarım ile ilgili sorular sordu!16 Mayıs 2019 Perşembe 14:21
  • “Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi”nin açılış etkinliği yarın16 Mayıs 2019 Perşembe 14:02
  • Yeniboğaziçi Belediyesi ‘Kıbrıs’ta Engelli Olmak’ isimli söyleşi düzenliyor16 Mayıs 2019 Perşembe 14:00
  • Çeler: Bakanlık döneminde gurur verici icraatlar yapmayı başardık16 Mayıs 2019 Perşembe 13:39
  • Ahmet Sennaroğlu İskele'den Bakan Yasemin Öztürk olsun16 Mayıs 2019 Perşembe 13:11
  • Günün önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa,siz halen ücret mi ödüyorsunuz?16 Mayıs 2019 Perşembe 12:34
  • Kavga hastanede bitti16 Mayıs 2019 Perşembe 12:13
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor16 Mayıs 2019 Perşembe 12:10
  • HP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor, gündem hükümet kurulması16 Mayıs 2019 Perşembe 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti