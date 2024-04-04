DP, hükümetten çekilme gündemiyle toplandı!

Demokrat Parti'nin Parti Meclisi, hükümetten çekilme gündemiyle bir araya geldi.

Genel sekreter Serhat Akpınar başkanlığında toplanan meclise, Genel Başkan Fikri Ataoğlu katılmadı.Ataoğlu'nun katılmama nedeni olarak alınacak karara etki etmeme olarak belirtilirken, Ataoğlu'nun alınan kararı parti başkanı olarak uygulama sözü verdiği bildirildi.

Parti Meclisi'nde, genel başkan tarafından atanmış olan 21 kişi bulunurken, toplamda 40 kişilik bir grup yer alıyor.

Parti Meclisi toplantısı öncesinde milletvekillerinin parti meclisi üyelerine gönderdiği yazı şöyle:

"Değerli Divan Başkanım .,

Değerli Divan ,

Değerli Parti Meclisi Üyelerimiz .,

Ozan Bey’in mesajını Sizlerle eş zamanlı olarak okudum .

Üzücü olan Demokrat Parti Genel Sekreteri olarak , daha bir çok konuda olduğu gibi genel bilgilendirme tarafıma yapılmadan , DP ye bağlı Bakanlığımızın üzerinden bir karar ! bilgilendirme ! paylaşımı ! bilgime getirilmeden yapılmıştır .

Parti Meclisimizin almış olduğu kararı , bir sonraki gün UBP Genel Sekreteri ile paylaşarak , Partimizin kararlılığını ve duruşunu çok net bir şekilde ortaya koydum . ( Göndermiş olduğum kararımızı Sizinle paylaşacağım . )

isviçre Cenevre Uluslararası Parlementerler toplantısında da ayrıca konuştuk

Gerekli karşılıklı bilgilendirme ve istişare PM öncesi ve sonrası Genel Başkanımız Sn . Fikri Ataoğlu ile yapışmıştır .

Kararın İfası için Parti Meclisimizi , Divan Başkanımızın , Divanımızın ve Parti Meclisimizin Siz Değerli Üyeleri ve onayı ile toplantıya çağırıyorum.

Hiç kimsenin Partimizin Onurunu ve Gururunu yok edecek bir yaklaşımda olmasına izin vermeyiz .

Divan Heyetimiz uygun görürlerse yrn . ÖS 17:00 de Genel Merkezimizde , Kararın Kamuoyu ile paylaşılarak Hükumetten Çekilme süreç ve görüşmelerini başlatalım ."