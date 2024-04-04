  • BIST 9104.98
  • Altın 2345.042
  • Dolar 31.8834
  • Euro 34.709
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAGazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü hava saldırısıyla ilgili İsrail özür diledi

DP Parti Meclisi toplanıyor

» »
Parti Meclisi toplantısı öncesinde milletvekillerinin parti meclisi üyelerine gönderdiği yazı şöyle:
DP Parti Meclisi toplanıyor

Parti Meclisi toplantısı öncesinde milletvekillerinin parti meclisi üyelerine gönderdiği yazı şöyle:

"Değerli Divan Başkanım .,

Değerli Divan ,

Değerli Parti Meclisi Üyelerimiz .,

Ozan Bey’in mesajını Sizlerle eş zamanlı olarak okudum .

Üzücü olan Demokrat Parti Genel Sekreteri olarak , daha bir çok konuda olduğu gibi genel bilgilendirme tarafıma yapılmadan , DP ye bağlı Bakanlığımızın üzerinden bir karar ! bilgilendirme ! paylaşımı ! bilgime getirilmeden yapılmıştır .

Parti Meclisimizin almış olduğu kararı   , bir sonraki gün UBP Genel Sekreteri ile paylaşarak , Partimizin kararlılığını ve duruşunu çok net bir şekilde ortaya koydum . ( Göndermiş olduğum kararımızı Sizinle paylaşacağım . )

isviçre Cenevre Uluslararası Parlementerler toplantısında da ayrıca konuştuk .

Gerekli karşılıklı bilgilendirme ve istişare PM öncesi ve sonrası Genel Başkanımız Sn . Fikri Ataoğlu ile yapışmıştır .

Kararın İfası için Parti Meclisimizi , Divan Başkanımızın , Divanımızın ve Parti Meclisimizin Siz Değerli Üyeleri  ve onayı ile toplantıya çağırıyorum.

Hiç kimsenin Partimizin Onurunu ve Gururunu yok edecek bir yaklaşımda olmasına izin vermeyiz .

Divan Heyetimiz uygun görürlerse yrn . ÖS 17:00 de Genel Merkezimizde , Kararın Kamuoyu ile paylaşılarak Hükumetten Çekilme süreç ve görüşmelerini başlatalım ."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt Ovası Narenciye Takviye Sulama Projesi hayat buluyor...04 Nisan 2024 Perşembe 15:57
  • Yine alkol, yine kaza... Biri takla attı, diğeri park halindeki araca çarptı!04 Nisan 2024 Perşembe 15:48
  • Araçlarından çıkmayan kalmadı... Tutuksuz yargılanacaklar...04 Nisan 2024 Perşembe 15:47
  • Kendisine ait olmayan daireyi başkalarına kiraladı...04 Nisan 2024 Perşembe 15:32
  • İtiraf etti... "Sadece 44 bin lira çaldım"04 Nisan 2024 Perşembe 15:24
  • Aşırı süratliydi, makas atıyordu... 2 Kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı!04 Nisan 2024 Perşembe 15:18
  • 2 Bin 717 gün ülkede kaçak yaşadı!04 Nisan 2024 Perşembe 15:13
  • Erhürman: Göreve geldiğimizde ilk iş nüfus planlaması04 Nisan 2024 Perşembe 15:11
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın KKTC’ye gelecek04 Nisan 2024 Perşembe 15:10
  • Berberoğlu anıldı... Erhürman: Düşünceleri partimize yön vermeye devam ediyor04 Nisan 2024 Perşembe 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti