DP Parti Meclisi toplanıyor

Parti Meclisi toplantısı öncesinde milletvekillerinin parti meclisi üyelerine gönderdiği yazı şöyle:

"Değerli Divan Başkanım .,

Değerli Divan ,

Değerli Parti Meclisi Üyelerimiz .,

Ozan Bey’in mesajını Sizlerle eş zamanlı olarak okudum .

Üzücü olan Demokrat Parti Genel Sekreteri olarak , daha bir çok konuda olduğu gibi genel bilgilendirme tarafıma yapılmadan , DP ye bağlı Bakanlığımızın üzerinden bir karar ! bilgilendirme ! paylaşımı ! bilgime getirilmeden yapılmıştır .

Parti Meclisimizin almış olduğu kararı , bir sonraki gün UBP Genel Sekreteri ile paylaşarak , Partimizin kararlılığını ve duruşunu çok net bir şekilde ortaya koydum . ( Göndermiş olduğum kararımızı Sizinle paylaşacağım . )

isviçre Cenevre Uluslararası Parlementerler toplantısında da ayrıca konuştuk .

Gerekli karşılıklı bilgilendirme ve istişare PM öncesi ve sonrası Genel Başkanımız Sn . Fikri Ataoğlu ile yapışmıştır .

Kararın İfası için Parti Meclisimizi , Divan Başkanımızın , Divanımızın ve Parti Meclisimizin Siz Değerli Üyeleri ve onayı ile toplantıya çağırıyorum.

Hiç kimsenin Partimizin Onurunu ve Gururunu yok edecek bir yaklaşımda olmasına izin vermeyiz .

Divan Heyetimiz uygun görürlerse yrn . ÖS 17:00 de Genel Merkezimizde , Kararın Kamuoyu ile paylaşılarak Hükumetten Çekilme süreç ve görüşmelerini başlatalım ."