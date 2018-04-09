  • BIST 113.156
  • Altın 174,029
  • Dolar 4,0592
  • Euro 5,0008
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

DP'den Güzelyurt'ta Osman Bican'a sürpriz destek

» »
DP'den Güzelyurt'ta Osman Bican'a sürpriz destek
DP'den Güzelyurt'ta Osman Bican'a sürpriz destek

DP'den Güzelyurt'ta Osman Bican'a sürpriz destek

Geçtiğimiz hafta CTP Güzelyurt İlçe Meclisi toplantısında Bican'ın adaylığı açıklandı geçtiğimiz akşam düzenlenen CTP Güzelyurt İlçe Meclisi toplantısında Güzelyurt Belediye Başkan adayının Osman Bican olduğu toplantıya katılan Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açıklandı.

YEMEKTE BULUŞTULAR

Cumartesi akşamı DP Lefke Kadın kollarının düzenlediği yemekte ise DP'nin Güzelyurt'ta CTP adayı Osman Bican'ı destekleyeceğini açıklayan Serdar Denktaş DP'nin Lefkoşa ve Lefke'de ise iddialı adaylarla seçime gireceğini belirtti.

DP'nin düzenlediği yemek esnasında Osman Bican ve Serdar Denktaş'ın samimi konuşmaları gözlerden kaçmazken  Güzelyurt'ta Mahmut Özçınar'a karşı ilk işbirliği hamlesi DP'den geldi.

KANSOY'UN ADAYLIĞINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

1 Temmuz'da yapılması beklenen yerel seçimlere doğru Güzelyurt'ta GÜKAD başkanı da olan Reşat Kansoy'u da adaylığını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Kansoy'u Halkın Partisi'nin destekleyeceği konuşulurken, Reşat Kansoy'un TDP'den de destek alabileceği konuşuluyor.

mustafa-001.jpg

DP Akçay Örgüt Başkanı Mustafa Kızılyürek işbirliğini sosyal medya hesabından duyurdu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TDP Genel Sekreter Vekili Hoşkara 4'lü koalisyon yerel seçimlerde ne yapacağını açıkladı06 Nisan 2018 Cuma 17:30
  • "Lapta Belediyesi yönetimine güven kalmadı!"03 Nisan 2018 Salı 17:56
  • Özgürgün: “Belediyeler için adaylıklarda sıkıntılar aşılır”03 Nisan 2018 Salı 17:48
  • UBP Dikmen adayını belirledi03 Nisan 2018 Salı 17:28
  • UBP Lapta'da da bölündü... 1 Parti adayı, 1 bağımsız aday...03 Nisan 2018 Salı 14:51
  • Ulaş Gökçe Mağusa'da seçim startını veriyor... "Cümbezin altında buluşalım"03 Nisan 2018 Salı 10:29
  • Lapta'da bağımsız aday01 Nisan 2018 Pazar 15:30
  • 4'lü koalisyon ortakları yerel seçim ittifakında sona doğru31 Mart 2018 Cumartesi 12:23
  • Son Dakika: UBP Vadili örgüt başkanı görevden alındı!30 Mart 2018 Cuma 19:07
  • Yerel seçimlerde YKP sürprizi, GMB,LTB ve Girne'de aday çıkarıyor30 Mart 2018 Cuma 18:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti