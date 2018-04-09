DP'den Güzelyurt'ta Osman Bican'a sürpriz destek

Geçtiğimiz hafta CTP Güzelyurt İlçe Meclisi toplantısında Bican'ın adaylığı açıklandı geçtiğimiz akşam düzenlenen CTP Güzelyurt İlçe Meclisi toplantısında Güzelyurt Belediye Başkan adayının Osman Bican olduğu toplantıya katılan Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açıklandı.

YEMEKTE BULUŞTULAR

Cumartesi akşamı DP Lefke Kadın kollarının düzenlediği yemekte ise DP'nin Güzelyurt'ta CTP adayı Osman Bican'ı destekleyeceğini açıklayan Serdar Denktaş DP'nin Lefkoşa ve Lefke'de ise iddialı adaylarla seçime gireceğini belirtti.

DP'nin düzenlediği yemek esnasında Osman Bican ve Serdar Denktaş'ın samimi konuşmaları gözlerden kaçmazken Güzelyurt'ta Mahmut Özçınar'a karşı ilk işbirliği hamlesi DP'den geldi.

KANSOY'UN ADAYLIĞINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

1 Temmuz'da yapılması beklenen yerel seçimlere doğru Güzelyurt'ta GÜKAD başkanı da olan Reşat Kansoy'u da adaylığını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Kansoy'u Halkın Partisi'nin destekleyeceği konuşulurken, Reşat Kansoy'un TDP'den de destek alabileceği konuşuluyor.

DP Akçay Örgüt Başkanı Mustafa Kızılyürek işbirliğini sosyal medya hesabından duyurdu.