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DSÖ, dünya genelindeki sokak hayvanı sayısını açıkladı

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 600 milyona yakın sokak hayvanı olduğu düşünülürken bu sayının 1 milyarı aşkın nüfusu olan Hindistan'da 80 milyon, yaklaşık 11 milyon nüfuslu Yunanistan'da ise 3 milyon olduğu tahmin ediliyor.
DSÖ, dünya genelindeki sokak hayvanı sayısını açıkladı

DSÖ, Sıfır Sokak Hayvanı Projesi ve Hayvan Evsizliği Endeksi raporlarından derlenen bilgilere göre dünyada tahminen 600 milyonu aşkın sokak hayvanı yaşıyor.

Bu hayvanların bir kısmını evden kaçan ya da sokağa terk edilen sahipli köpekler ile sahipli köpeklerden doğup terk edilen yavrular oluştururken önemli bir kısmını ise sokak hayvanlarından doğan yeni nesil oluşturuyor.

Almanya merkezli Sıfır Sokak Hayvan Projesi’nin araştırmalarına göre bir sokak hayvanının bazen 14 yavru doğurabildiğine vurgu yapılırken özellikle dişi köpeklerin, senede iki kere doğurabildiğine işaret edildi.

HİNDİSTAN’DA 80, ÇİN’DE 75 MİLYON SOKAK HAYVANI BULUNUYOR

Hayvan Evsizliği Endeksi’nin 9 ülkede hazırladığı rapora göre ise Hindistan ve Çin en çok sokak hayvanı bulunan ülkeler olarak dikkati çekiyor.

Hindistan tahminen 80 milyon sokak hayvanının yaşadığı bir ülke olarak ilk sırada yer alırken ülkede yaklaşık 10 milyon sahipsiz kedi, 62 milyon da sahipsiz köpek olduğu düşünülüyor.

Çin’de ise 52 milyon sokak kedisi ve 20 milyon sokak köpeği bulunduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 3 milyon sokak hayvanının da barınaklarda bulunduğu Çin’i toplamda 48 milyon sokak hayvanı olan ABD takip ediyor.

Nüfusuna oranla en çok sokak hayvanı bulunan ülke ise Yunanistan. Yaklaşık nüfusu 11 milyon olan Yunanistan’ın sokak hayvanı nüfusu ise 3 milyon.

Yunanistan’da yaklaşık 2 milyon kedi, 700 bin köpek sokaklarda yaşarken barınaklarda 140 bine yakın sahipsiz hayvan bulunuyor.

HOLLANDA’DA SOKAK KÖPEĞİ SAYISI SIFIR

Sokaklarda yaşamak hayvanlar için riskler barındırırken topluma ve çevreye de zarar verebiliyor. Sokak hayvanları açlık, hastalık, başka hayvanların saldırısına uğrama ve yol kazalarında ölme ya da yaralanma riskiyle karşı karşıya.

Taşıdıkları hastalıklar, saldırganlık durumu ve bölgesini koruma içgüdüsü ile bulundukları bölgenin endemik canlılarına da zarar verme potansiyeli bulunan sokak hayvanları zaman zaman insanlara da saldırıyor.

Çevreye ve topluma olan zararlarından ötürü birçok ülke sokak hayvanlarına karşı önlemler alıyor. Örneğin Hollanda, uyguladığı politikalarla ülkedeki sokak köpeği sayısını sıfıra indirmeyi başardı. Üstelik köpekleri itlaf etmeden.

İNGİLTERE VE ABD’DE SAHİPSİZ HAYVANLAR UYUTULUYOR

İngiltere’de Hayvan Evsizliği Endeksi’ne göre 1,1 milyon sokak hayvanı olduğu tahmin edilirken bunun yalnızca 67 binini köpekler oluşturuyor. Ülkede sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yürüten Mavi Haç verilerine göre, İngiltere’de her yıl sokaklardan 100 bin köpek toplanıyor.

Yerel belediyelerin elinde olan sokak hayvanı yönetimi kapsamında, bir köpek sokaktan alındıktan sonra barınaklara yerleştiriliyor, hastalığı varsa tedavi ediliyor. Köpeğin bulunduğu bölgedeki otoritelere, bulunan köpekle ilgili bilgi verilirken sokak hayvanlarına yönelik dernek ve vakıflar da bilgilendiriliyor.

Bulunan köpekler 1 hafta içinde sahibi tarafından alınmaz, başka bir kişi, kurum ya da dernek tarafından sahiplenilmezse uyutuluyor. ABD’de ise bu süre eyaletlere göre değişse de sonucu yine İngiltere’deki gibi oluyor.

En çok sokak hayvanının yaşadığı ülke, Hindistan’da ise 2020 yılında yaklaşık 7 milyon insan köpekler tarafından saldırıya uğradı. DSÖ verilerine göre her yıl yaklaşık 20 bin kişinin ölümüne sebep olan kuduzun başlıca kaynağı olan sokak hayvanlarıyla ilgili uygulamalar ise bölgeden bölgeye değişiyor.

Hindistan’da vatandaşlar yaptıkları kampanyalarla sokak hayvanlarıyla ilgili daha ciddi adımlar atılmasını, sorumluların daha ağır cezalara tabi tutulmasını ve kısırlaştırmayla sayıların azaltılmasını istiyor.

MİKROÇİP, HAYVANLARIN BULUNMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Hayvan hakları örgütlerinin sokak hayvanı sayısının azaltılması ve ölümlerinin önüne geçilmesi için yaptığı tavsiyelerin başında, sorumlu hayvan sahibi olmak yer alıyor.

Gerekli sağlık kontrollerini yaptırma, mikroçip taktırma ve kısırlaştırma gibi sorumlulukları bulunan hayvan sahiplerinin, bunları yapmadığı takdirde ceza alması da yapılan tavsiyeler arasında.

Özellikle mikroçip taktırmanın ve iletişim bilgileri olan bir tasma takmanın önemine vurgu yapan Sıfır Sokak Hayvanı Projesi, mikroçiple kaybolan bir hayvanın sahibine kolaylıkla ulaştırılacağı, terk edilmişse de sahibinin bulunarak cezalandırılabileceğine işaret ediyor.

Tavsiyelerden bir diğeri ise kısırlaştırmayı ihmal etmemek. Bu şekilde hem sahip olunan hayvanların istenmeyen üremesinin önüne geçiliyor hem de sokakta yaşayan hayvanların sayısı azalıyor. 

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