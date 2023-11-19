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DSÖ: Şifa Hastanesi bir ölüm bölgesi

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Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı ekip, Gazze’de bulunan Şifa hastanesine giriş yaparak değerlendirmede bulundu.
DSÖ: Şifa Hastanesi bir ölüm bölgesi

DSÖ’den ekibin faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, “Güvenlik durumundan kaynaklanan zaman kısıtlamaları nedeniyle ekip, 'ölüm bölgesi' ve 'vahim' olarak tanımladıkları hastanede sadece bir saat geçirebildi” denildi.

DSÖ, Birleşmiş Milletler’in çeşitli kuruluşlarından uzmanların, sahadaki durumu değerlendirmek, hızlı bir durum analizi yapmak, tıbbi öncelikleri ve daha sonraki görevler için lojistik seçenekleri belirlemek üzere Gazze'nin kuzeyindeki Şifa hastanesine giriş yaptığını belirtti.

DSÖ’den yapılan açıklamada, “Bu, aktif bir çatışma bölgesinde yüksek riskli bir operasyondu ve hastaneye yakın bir yerde şiddetli çatışmalar devam ediyordu. Güvenlik durumuyla ilgili zaman kısıtlamaları nedeniyle ekip, 'ölüm bölgesi' ve 'vahim' olarak tanımladıkları hastanede sadece bir saat geçirebildi. Bombardıman ve çatışma izleri açıkça görülüyordu. Ekip hastanenin girişinde bir toplu mezar gördü ve 80'den fazla kişinin burada gömülü olduğu söylendi” denildi. 

"Hastane koridorları tıbbi atıkla dolu"

DSÖ, hastanenin koridorlarının tıbbi atıklarla dolu olduğunu, bunların enfeksiyon riskini artırdığını ifade ederek, “Koridorlar ve hastane arazisi tıbbi ve katı atıklarla doluydu ve bu durum enfeksiyon riskini artırıyordu. Konuştukları hastalar ve sağlık personeli güvenlikleri için dehşet içindeydiler ve tahliye edilmeleri için yalvardılar. Şifa hastanesi artık hasta kabul edemiyor, yaralı ve hastalar artık ciddi şekilde bunalmış ve zar zor işleyen Endonezya hastanesine yönlendiriliyor” dedi. 

Durumu kritik 32 bebek var

DSÖ, hastanede şu anda aralarında durumu kritik olan 32 bebeğin de bulunduğu 291 hastanın ve 25 sağlık görevlisinin kaldığını belirterek şu ifadelere yer verdi: 

“Şifa’da 25 sağlık çalışanı ve 291 hasta kalmıştır; tıbbi hizmetlerin durdurulması nedeniyle son 2-3 gün içinde çok sayıda hasta ölmüştür. Hastalar arasında durumu son derece kritik olan 32 bebek, yoğun bakımda havalandırma olmadan yatan 2 kişi ve hayat kurtarıcı tedaviye erişimi ciddi şekilde tehlikeye giren 22 diyaliz hastası bulunmaktadır. Hastaların büyük çoğunluğu savaş travması mağduru olup, bunların arasında kırıklar ve ampütasyonlar, kafa travmaları, yanıklar, göğüs ve karın travmaları ve tıbbi yardım olmadan hareket edemeyen ciddi omurga yaralanmaları olan 29 hasta bulunmaktadır. Birçok travma hastasının yaraları, hastanede enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmaması ve antibiyotik bulunamaması nedeniyle ciddi şekilde enfekte olmuştur.” 

Ateşkes çağrısını yineledi

DSÖ, ateşkes çağrısını yineleyerek, “DSÖ, Gazze'deki çatışmaların ve insani felaketin sona erdirilmesi için kolektif çaba gösterilmesi talebini yinelemektedir. Derhal ateşkes sağlanması, insani yardım akışının geniş ölçekte sürdürülmesi, ihtiyacı olan herkese engelsiz insani erişim sağlanması, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve sağlık hizmetleri ile diğer hayati altyapılara yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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