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DSÖ’den ‘Covid-19 aşıları’ açıklaması

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut Covid-19 aşılarının, ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ettiğini bildirdi.
DSÖ’den ‘Covid-19 aşıları’ açıklaması

DSÖ’nün Covid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu, yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yayımlayarak, Covid-19 aşı formülasyonlarının bileşimi hakkında tavsiyelerde bulundu.

Danışma Grubunun, mevcut Covid-19 aşılarının performansını, virüsün gelişimi bağlamında incelediği aktarılan açıklamada, devam eden çalışmalar ve güncellemelerle dolaşımdaki varyantlara karşı aşı kaynaklı bağışıklığı geliştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, “Mevcut Covid-19 aşıları, ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor. Aşı bileşiminin güncellenmesi, virüsün ve dolaşımdaki varyantların gelişimini hesaba katıyor ve semptomatik hastalığa karşı korumayı iyileştirmeyi amaçlıyor.” ifadesi kullanıldı.

Grubun, gelecekteki Covid-19 aşı formülasyonlarının bileşimlerinde yeni varyantlar olan XBB.1’in kökeninin kullanıldığını açıkladığı da kaydedildi.

DSÖ, Bağışıklık İçin Uzmanlar Danışma Grubu’nun (SAGE) Mart 2023’te güncellenen tavsiyelerine göre, mevcut onaylı Covid-19 aşılarının kullanımını güçlü şekilde tavsiye ediyor.

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