DÜNYA BASIN KONSEYİ BİRLİĞİ KKTC DE TOPLANIYOR

Yarın önemli bir toplantı yer alacak Girne de.Dünya Basın Konseyleri Birliğine ev sahibpliği yapacağız .Kurucu başkan rahmetli Gazeteci ,siyaset ve devler adamı İsmet Kotak’ın kuruluş taki çabalarını ,Rum Yunan ikilisinin tüm çaba ve oyunlarına rağmen Kahire toplantısında Dünya Basın Konseyine katılımını sağlanmasını bugün gibi hatırlıyorum.Bu katılım iki sene önce de ABD temsilcisinin çabalarına rağmen başkanlığın KKTC ye verilmesi ile taçlandı.Doç .Dr. Şule Aker bu önemli görevi başarıyla yürütüyor.Genel kurula 20 ye yakın ülke katılacak.Başkan Şule Aker konuyla ilgili bir bildiri yayınladı.Bildiri şöyle:

“Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin (World Association of Press Councils-WAPC) 2018 Genel Kurulu ülkemizde gerçekleştirilecektir. 13 Kasım’da sabah saat 10.00’da Lord’s Palace, Girne’de açılışının gerçekleşeceği toplantı WAPC Başkanı Doç. Dr. Şule Aker’in konuşmasıyla başlayacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet olarak başkanı olduğumuz ilk ve tek uluslararası kuruluş olan WAPC küresel anlamda basın özgürlüğünü yaymak ve uygulamasını sağlamak amacıyla çalışmaktadır. WAPC 1989’da, Kuala Lumpur, Malezya’da 16 ülkeden gelen kurucu üyeler tarafından kuruldu. BU toplantıda dünyadaki basın konseyleri arasında işbirliği yapmak gereği vurgulandı. Bugün 21 ülkenin üye olduğu WAPC, her yıl büyüyerek ve güçlenerek dünyada önemli bir konuma gelmiş bir medya örgütüdür.

WAPC’nin asıl misyonu demokrasilerin esas unsurlarından birisi olan “özgür basın” uygulamalarını yaymak ve güçlendirmektir. Tabii benzeri şekilde medya ve basın mensuplarının görevlerini sorumlu bir şekilde yerine getirmeleri ve basın etik ilkelerine uyarak mesleklerini yerine getirmelerini de sağlamak gerekmektedir. Aynı zamanda basın mensuplarını özgürce kendilerini ifade edebilmeleri, nereden gelirse gelsin, baskılardan korunmaları için Basın Konseyi’ne başvurmaları yeterli olacaktır.

İnternet yayıncılığının da basın etik ilkelerine uymasını bir şekilde gerçekleştirmek zorundayız ve bu sorun günümüzde sonuçlanmamış bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm bu konuların tartışılacağı toplantımızın sonuç bildirgesi basında yer alacaktır.

Doç. Dr. Sule Aker

Başkan, WAPC”