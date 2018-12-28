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Dünyada en fazla kamu ihalesi alan ilk 10 şirket arasında Türkiye'den 5 inşaat firması var!

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Dünyada en fazla kamu ihalesi alan ilk 10 şirket arasında Türkiye'den 5 inşaat firması var!
Dünyada en fazla kamu ihalesi alan ilk 10 şirket arasında Türkiye'den 5 inşaat firması var!

Dünya Bankası raporunda, şirketlerin projelerin en az yüzde 15'lik hissesine sahip oldukları belirtildi

Dünya Bankası verilerine göre altyapı yatırımlarında en fazla ihale alan ilk 10 şirket arasında Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin, Kalyon ve MNG Holding de bulunuyor.

Her yıl ülkelerin devlet ve özel sektör yatırımlarını, projelerini ve taahhütlerini raporlaştıran Dünya Bankası'nın verilerine göre, Türkiye altyapı yatırımlarında en fazla yatırım yapan ve proje geliştiren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye altyapı yatırım listesinde 143 milyar dolar ile Brezilya, Hindistan ve Çin'den sonra dördüncü sırada, altyapı projeleri sayısı bakımından ise Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Arjantin'den sonra geliyor.ssss-005.jpg

Euronews'ta yer alan habere göre, en fazla yatırım yapılan altyapı alanları ise elektrik, yol, su ve kanalizasyon, liman, doğal gaz, havaalanı ve demiryolu hatları olarak sıralanıyor.

Dünya Bankası raporunda altyapı projeleri sayısı bakımından Arjantin'den sonra dünyada 6. sırada bulunan Türkiye'nin en fazla ihale alan 10 şirket sıralamasında 5 şirketinin olması dikkat çekti.

 

Dünya Bankası'nın söz konusu raporunda yer alan özel şirketlerin ilgili projelerin en az yüzde 15'lik hissesine sahip oldukları belirtiliyor.

Altyapı yatırımlarında ilk 10'a giren Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon ve MNG adlı Türk inşaat firmaları 'Avrupa ve Orta Asya' bölgesinde ise en fazla proje alan, yatırım yapan ya da yatırım yapma taahhüdünde bulunan şirket listesinde ilk sırada yer alıyor

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