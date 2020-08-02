  • BIST 1.127
  • Altın 442,761
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1531 test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı

Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı ekimde hazır olacak

» »
Türkiye'nin koronavirüs aşısı çalışmalarında iş birliği yaptığı Rusya; aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini duyurdu. Rus Sağlık Bakanı, kayıt süreci için belgelerin hazırlandığını belirterek "Aşı ekim ayına hazır olacak" dedi.
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı ekimde hazır olacak

Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama Türkiye'nin de aşı çalışmalarında işbirliği yaptığı Rusya'dan geldi. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko "Klinik denemeler bitti" deyip aşının Ekim ayında hazır olacağını söyledi. Bu dönemde kitlesel aşılamaya geçilmesinin beklendiğini vurgulayan Muraşko, aşı yapılan herkesin bu süreçte gözlem altında tutulacağını ifade etti.

BELGELERİ HAZIRLANIYOR

Muraşko, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini aktaran Muraşko, "Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı ve kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE ÖĞRETMENLERİN

Muraşko, aşının kaydının yapılmasından sonra ilk önce sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaşarak, bu grupların aynı anda gözlem altına alınacağını belirtti. Bakan Muraşko, Rusya Sağlık Bakanlığının ekimden itibaren daha fazla toplu aşılama yapmayı planladığını da vurguladı. Vektor Viroloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının da klinik deneme aşamasında olduğunu hatırlatan Muraşko, bunun yanı sıra gelecek 1,5-2 ayda 2 aşı adayının daha gönüllüler üzerinde denenmesi için başvuru yapılmasını beklediklerini kaydetti.

3 AŞAMA GEREKİYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

AŞI ÇALIŞMALARINDA İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR

Türkiye ve Rusya, koronavirüs aşısı geliştirme konusunda geçtiğimiz ay işbirliğine başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Mihail Muraşko, aşı ve ilaç üretiminde tecrübe paylaşımı ve klinik çalışmalarda işbirliği konusunda mutabık kaldı. Bundan sonraki süreçte iki ülke bilim insanları aşı konusunda ortak çalışma yürütecek. İki bakan, görüşmelerin düzenli olarak tekrarlanması ve ilaç ile aşı geliştirmede ortak çalışmalar yapma konusunda görüş birliğine vardı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor. Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 17 milyon 780 bini aşarken, 680 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Islak mayo enfeksiyon nedeni02 Ağustos 2020 Pazar 09:40
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı02 Ağustos 2020 Pazar 08:43
  • Kovid-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı01 Ağustos 2020 Cumartesi 22:45
  • Norveç'te kruvaziyer gemide görevli 33 personelde Koronavirüs tespit edildi01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:49
  • Kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalarına bayramda 'Az et bol yeşillik yenmeli' uyarısı01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:15
  • Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini kucağına aldı01 Ağustos 2020 Cumartesi 20:49
  • Koronavirüs: Hindistan’da vaka sayılarında rekor artış01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:18
  • Diyaliz Hastaları Meyve Tüketimine Dikkat!01 Ağustos 2020 Cumartesi 14:36
  • Türk bilim insanları nikotinin bağışıklık sistemini 'saldırganlaştırdığını' kanıtladı01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:41
  • Pilli: "Toplam 1212 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı; 6 kişi taburcu edildi"01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti