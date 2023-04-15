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Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti

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Dünyada dün ezber bozan bir gelişme yaşandı. BM tahminlerine göre dünyanın en kalabalık ülkesi artık Çin değil Hindistan. Bunun küresel ölçekte de büyük değişimlere yol açacağı tahmin ediliyor.
Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti

Dünyanın en kalabalık ülkesi artık Çin değil.

Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminlerine göre dün itibarıyla Hindistan'da nüfus Çin'i geçti.

Onlarca yıldır “dünyanın en kalabalık” ülkesi olan Çin'de düşen doğum oranlarının aksine Hindistan'da nüfus son yıllarda adeta patlama yaptı.

BM verilerine göre Hindistan'ın nüfusu bu yıl sonuna dek tahmini olarak 1 milyar 429 milyonu aşacak. Pandemi nedeniyle 2021'de planlanan nüfus sayımı yapılamadığı için ülkedeki gerçek nüfus tam olarak bilinmese de ülkede son yıllarda yaşanan nüfus artış oranı Hindistan'ın artık dünyanın en kalabalık ülkesi haline geldiğini gösteriyor.

HER AY 1 MİLYON KİŞİ

Hindistan nüfusunun 12 yıl önceki son sayımdan bu yana 210 milyon, yani neredeyse Brezilya'nın nüfusu kadar arttığı, 2020'den bu yana her ay yaklaşık 1 milyon kişinin nüfusa eklendiği tahmin ediliyor.

Wall Street Journal’ın tablosuna göre, Hindistan ve Çin’deki nüfus artış hızı düşecek ancak iki ülke arasındaki fark hızla açılacak.

Hindistan'da son yıllarda düşen doğurganlık oranlarına rağmen nüfus patlaması yaşandı. Resmi veriler Hindistan nüfusunun artmaya devam ederek 2064'te 1,7 milyara ulaşacağını gösteriyor.

ÇİN NÜFUSU 60 YILDIR İLK DEFA DÜŞTÜ

Tahminlere göre, nüfustaki azalma eğilimi nedeniyle “tek çocuk” politikasından vazgeçen Çin'in nüfusu ise 1 milyar 426 milyona geriledi. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ülke nüfusu, ocak ayında 1961 yılından bu yana ilk kez düşmüştü.

Uluslararası kurumlar da dünyanın en kalabalık iki ülke arasında nüfus farkının giderek açılacağına dikkat çekiyor. Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'ın Güney Asya Direktörü İrfan Nooruddin, “Dünyanın ağırlık noktası bir süredir değişiyor ama bu durum daha da güçlenecek” dedi.

DEV ŞİRKETLER ÇİN’DEN HİNDİSTAN’A KAYIYOR

Bu durumun istihdamda da önemli değişimlere yol açacağı belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesi, Apple ve Foxconn gibi dev şirketlerin son dönemde Çin'deki üretimi azaltarak Hindistan'a yönelmeye başladığına işaret etti.

Çin'de 65 yaş üstü nüfusun son 20 yılda yüzde 87 artmasının ve çalışan nüfustaki düşüşün bu değişimde etkili olduğu vurgulanıyor.

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