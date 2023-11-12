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Dünyanın en sıcak yılı 2023: İnsanların yüzde 99’u etkilendi

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Climate Central‘ın yayımladığı yeni verilere göre küresel sıcaklıklar Kasım 2022’den Ekim 2023’e kadar sanayi öncesi seviyelerin 1,3 santigrat derece üzerine çıktı ve 12 aylık rekor kırdı. Bu tarihteki kayıtlı en sıcak yıl anlamına geliyor.
Dünyanın en sıcak yılı 2023: İnsanların yüzde 99’u etkilendi

170 ülkede ortalama sıcaklıklar 30 yıllık normları aşarak 7,8 milyar insanı (insanlığın yüzde 99’u)  ortalamanın üzerinde bir sıcaklığa maruz bıraktı. Sadece İzlanda ve Lesotho normalden daha düşük sıcaklıklar kaydedildi. 

Hava durumu ilişkilendirme analizi, bu süre zarfında 5,7 milyar insanın iklim değişikliğinin etkisiyle en az üç kat daha olası hale gelen en az 30 günlük ortalamanın üzerinde sıcaklıklara veya Climate Central’ın İklim Değişimi Endeksi’nde üçüncü seviyeye maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Bu maruziyet Japonya, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Bangladeş, İran, Mısır, Etiyopya, Nijerya, İtalya, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık, Brezilya, Meksika ve tüm Karayip ve  Orta Amerika ülkelerinde yaşayan neredeyse herkesi kapsıyor. 

Aşırı sıcaklar

Hindistan’da 1,2 milyar kişi -nüfusun yüzde 86’sı- 30 veya daha fazla günde İklim Değişikliği Endeksi üçüncü seviye sıcaklıklar yaşadı. Çin’de bu sayı 513 milyon kişi, yani nüfusun  yüzde 35’i. Amerika Birleşik Devletleri’nde 88 milyon kişi -nüfusun yüzde 26’sı- en az 30 gün boyunca iklim değişikliği nedeniyle en az üç kat daha fazla sıcaklık yaşadı. 

Bu süre zarfında 200 şehirde 500 milyondan fazla insan, 30 yıllık normlara kıyasla 99’uncu yüzdelik  dilimde en az beş günlük sıcaklıkla aşırı sıcak hava serileri yaşadı. Dünya üzerindeki hiçbir büyük şehir Houston’ın 31 Temmuz ve 21 Ağustos tarihleri arasında art arda 22 gün süren aşırı sıcaklara ulaşamadı.

New Orleans ve iki Endonezya şehri -Jakarta ve Tangerang- 17  gün üst üste aşırı sıcaklarla onu takip etti. Austin (16 gün), San Antonio (15 gün) ve Dallas (14  gün) da en uzun aşırı sıcaklık serilerine sahip şehirler arasında yer aldı. Bu şehirlerin her  birinde sıcak hava serilerinin her günüde, iklim değişikliğinin bu aşırı sıcakları en az beş kat daha olası hale  getirdiğini gösteren İklim Değişikliği Endeksi maksimum seviye olan beşe ulaştı.  

Climate Central’ın bilimden sorumlu başkan yardımcısı Dr. Andrew Pershing şöyle konuştu: “Bu 12 aylık rekor, karbon kirliliğinin körüklediği bir küresel iklimden tam da beklediğimiz şey. Gelecek  yıl da rekorlar kırılmaya devam edecek, özellikle de büyüyen El Niño etkisini göstermeye  başlayıp milyarlarca insanı olağandışı sıcaklıklara maruz bıraktıkça. İklimin etkileri en çok  ekvatora yakın gelişmekte olan ülkelerde hissedilirken, ABD, Hindistan, Japonya ve Avrupa’da  iklim kaynaklı aşırı sıcakların görülmesi hiç kimsenin iklim değişikliğine karşı güvende  olmadığının altını çiziyor.” 

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