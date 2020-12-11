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Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti

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Brezilya'nın en zengin adamı Lübnan asıllı finansçı Joseph Safra, hayatını kaybetti. Brezilya'da uzun yıllar bankacılık yapan Safra, 82 yaşındaydı.
Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti

Brezilya'nın en zengin adamı olarak bilinen Lübnan asıllı Joseph Safra 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sao Paulo, New York ve Monte Carlo'da birçok catering işi yaparak servetini genişleten Safra, özel bankacılık ve servet yönetimi yaparak servetini genişletti.

FORBES LİSTESİNDE 39. SIRADA

Brezilya'nın önde gelen Yahudi cemaatinin bir üyesi olan Safra'nın, servetinin bir kısmını sinagog ve yardım merkezlerine yardım yaparak harcadığı belirtildi.Brezilya'ya yaklaşık elli yıl önce Lübnan'dan gelen Safra, Forbes'un en zenginler listesine 23,2 milyar dolarlık servetiyle listede 39'uncu sırada yer alıyor.

Suriye'de bankacılık yapan bir aileden gelenn Joseph Safra, dünyanın en zengin bankacısı olarak dikkat çekiyor.

Joseph Safra'nın sağlık sebeplerinden hayatını kaybettiği belirtildi.

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