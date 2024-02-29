Ekmeğe de zam! Yeniden 15 TL!

Geçen ay 15 TL’ye çıkan ve ardından hükümetin müdahalesi ile geçici süre 13 buçuk TL’ye çekilen somon ekmeğe yarında itibaren zam geliyor.
Fırıncılar Birliği Başkanı Çıralı, Başbakan’a 4 maddelik öneri sunduklarını ve bunlar arasında ilk sırayı un ithalatının serbest bırakılmasının yer aldığını söyledi.
Çıralı, hükümete verilen sürenin dolduğunu belirterek, “.Un fiyatları ülkemizde yalnızca iki buğday tüccarının elinde. Üretici onların insafına kalıyor.” dedi.
Zam konusunda çözüm var diyen Çıralı, “Biz de halkı bu zamlarla karşı karşıya bırakmak istemezdik” ifadelerini kullandı.
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