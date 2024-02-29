  • BIST 9193.69
  • Altın 2052.789
  • Dolar 31.2435
  • Euro 33.8058
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Ekmeğe de zam! Yeniden 15 TL!

» »
Fırıncılar Birliği Başkanı Çıralı, un ithalatının serbest bırakılmadığı takdirde ekmeğe zammın geri çekilmeyeceğini söyledi
Ekmeğe de zam! Yeniden 15 TL!

Geçen ay 15 TL’ye çıkan ve ardından hükümetin müdahalesi ile geçici süre 13 buçuk TL’ye çekilen somon ekmeğe yarında itibaren zam geliyor.

Fırıncılar Birliği Başkanı Çıralı, Başbakan’a 4 maddelik öneri sunduklarını ve bunlar arasında ilk sırayı un ithalatının serbest bırakılmasının yer aldığını söyledi. 

Çıralı, hükümete verilen sürenin dolduğunu belirterek, “.Un fiyatları ülkemizde yalnızca iki buğday tüccarının elinde. Üretici onların insafına kalıyor.” dedi. 

Zam konusunda çözüm var diyen Çıralı, “Biz de halkı bu zamlarla karşı karşıya bırakmak istemezdik” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: İnsan kaynaklarımızla bu memleketi çok daha iyi yönetmek mümkündür29 Şubat 2024 Perşembe 17:16
  • Gönyeli Akademi Antalya Junior 24 World Cup'a katılıyor...29 Şubat 2024 Perşembe 16:47
  • Denktaş: Kendi AB parlamentosu temsilcilerimizi seçmeliyiz29 Şubat 2024 Perşembe 16:12
  • Bakanı Çavuş, TC Tarım ve Orman Bakan Yardımcısıyla görüştü...29 Şubat 2024 Perşembe 15:56
  • Bir yıldır ülkede kaçaktı, gece kulübünde yakalandı...29 Şubat 2024 Perşembe 15:46
  • Çaldıklarını hurdacıya sattılar...29 Şubat 2024 Perşembe 15:34
  • Dehşet veren soygun olayında zanlılar cezaevinde gönderildi!29 Şubat 2024 Perşembe 15:16
  • YÖDAK: O Üniversite'nin Diş Hekimliği Fakültesi'ni öğretime başlamasını durdurdu29 Şubat 2024 Perşembe 15:09
  • Şans Gönendere'ye güldü... Ali Horoz ikramiyesini teslim aldı!29 Şubat 2024 Perşembe 15:09
  • “Türkiye’de bazı billboardlarda KKTC’de 7’nci bir kentin oluşturulacağına dair reklamlar var”29 Şubat 2024 Perşembe 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti