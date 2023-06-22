Ekonomistler faiz artırımını yeterli bulmadı

Ekonomi yönetimindeki değişikliklerden sonra beklenen faiz artışı geldi. Merkez Bankası (MB) 650 baz puan artışla politika faizini yüzde 15’e çıkardı.
Ekonomistler kararı Twitter’dan değerlendirdi. Çoğu faiz artırımını yeterli bulmadı
Ekonomi yönetimindeki değişikliklerden sonra beklenen faiz artışı geldi. Merkez Bankası (MB) 650 baz puan artışla politika faizini yüzde 15’e çıkardı.
Ekonomistler kararı Twitter’dan değerlendirdi. Çoğu faiz artırımını yeterli bulmadı
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