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Ekonomistler faiz artırımını yeterli bulmadı

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Merkez Bankası’nın politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15’e çekmesi ekonomistlerce yeterli görülmedi.
Ekonomistler faiz artırımını yeterli bulmadı

Ekonomi yönetimindeki değişikliklerden sonra beklenen faiz artışı geldi. Merkez Bankası (MB) 650 baz puan artışla politika faizini yüzde 15’e çıkardı.

Ekonomistler kararı Twitter’dan değerlendirdi. Çoğu faiz artırımını yeterli bulmadı

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