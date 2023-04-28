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Ekvator Ginesi’nde Marburg virüsünden 12 kişi hayatını kaybetti

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Ekvator Ginesi’nde Marburg virüsünden 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ekvator Ginesi’nde Marburg virüsünden 12 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 aydan fazla süredir devam eden Marburg virüsü salgınında 12 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, tespit edilen bin 437 vakayla temaslı kişilerin müşahede altında tutulduğu bildirildi.

İlk Marburg virüsü 7 Ocak’ta ülkenin batısındaki Kie-Ntem eyaletinde kaydedilmişti.

Marburg virüsü

Ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında vaka kayda geçmemişti.

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